Annoncé lors du Halo World Championship qui s'est tenu en octobre, Halo Campaign Evolved est le remake tant attendu de la campagne Halo Combat Evolved. En discutant des stratégies mises en œuvre par Xbox pour les sorties des jeux prévues tout au long de l'année 2026, le journaliste Tom Warren a rapporté que, d'après les informations obtenues par ses sources, Xbox prévoit de lancer Halo Campaign Evolved cet été sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et dans le catalogue Xbox Game Pass Ultimate.
Aux indiscrétions du rédacteur en chef de The Verge s'ajoutent les réflexions de Rebs Gaming, le journaliste et créateur de contenu ( spécialisé dans l'univers de Halo) affirmant avoir « entendu de la part d'une personne qui s'est rendue aux studios Halo en octobre dernier que l'équipe avait encore beaucoup de travail à accomplir et espérait ne pas avoir recours au crunch » : selon lui, Microsoft craindrait de lancer Halo Campaign Evolved juste avant la sortie de GTA 6.
Après je vais pas mentir mais perso à l’époque déjà j’avais trouvé le jeu vraiment pas fou ( et cette fin toute moisie)
Le seul truc qui peut lui faire défaut niveau ventes, c'est l'absence de multijoueur compétitif. Pour le reste, ça joue avec la fibre nostalgique, la plupart des fans le prendront, et y aura quelques nouvelles têtes, donc on devrait avoir un nombre de joueurs assez conséquent malgré tout.
Halo n'a rien perdu de son aura, on le voit à chaque annonce d'un nouveau jeu, il y a toujours cette flamme. Il est juste, depuis après Halo 3, en concurrence avec bien plus de jeux, et COD MW a été le premier concurrent monstrueux pour Halo. Beaucoup de fans de Halo sont passés sur COD avec Halo 3, parce que le gameplay nerveux de MW leur convenait plus que le gameplay ultra lent de Halo 3.
Halo 4 a divisé parce que les fans restant voulaient plus du Halo comme les précédents, et Halo 5, c'était le début de la concurrence absolue avec tous les autres jeux multi en pagaille qui sortait, qu'ils soient des FPS ou pas, un jeu multi ça te bouffe du temps et le temps que tu passes sur l'un, tu le passes pas sur l'autre.
Après, t'as les gens comme moi qui kiffent toujours jouer à Halo, mais qui ont trouvé un truc plus unique, comme à l'époque. Fortnite, Rocket League, R6S, For Honor, Hunt Showdown, Dead by Daylight, The Finals, ARC Raiders, Warframe, Sea of Thieves, Deep Rock Galactic etc. peu importe le jeu, ils prennent tous du temps que tu mets pas dans un autre jeu.
L'avantage de Halo Campaign Evolved, c'est que c'est un jeu solo/coop narratif, donc les gens vont y jouer, le terminer et passer à autre chose, comme tous les jeux solo narratifs. Une fois l'histoire finie, l'intérêt de la refaire est moindre. Du coup, ça va prendre qu'un court temps qui peut servir de pause entre les sessions multijoueurs.
Halo ça a introduit le fait de plus avoir de poche magique où tu as tout l'arsenal, mais un choix de deux armes bien distinctes, le coup au corps-à-corps avec la pression d'un bouton peu importe l'arme que tu as entre les mains, les grenades en tant que gadget et pas arme à part entière qu'il faut sélectionner pour la lancer, les véhicules implantés d'une excellente façon et pensés pour la coopération, la vie qui se recharge avec le bouclier, dans Halo 2 ça a rajouté l'abordage des véhicules et le fait de prendre une arme (même différente) dans chaque main et les utiliser de façon indépendante l'une de l'autre.
Ce sont des choses que tu retrouves dans tellement de jeux aujourd'hui, sans compter sur le fait que la manette XBOX a été pensée pour ce jeu et que ça a rendu le FPS sur console beaucoup plus jouable.
Halo c'est un jeu que tu retouches souvent quand tu y a goutté, perso je le refait tous les 2 ans avec la trilogie.
L'ambiance, le scenario, les musiques sont exceptionnelles même aujourd’hui .Il tabasse n'importe quel fps solo encore maintenant et son multi est top aussi même si c'est pas mon credo.
Et niveau attente y a qu'a voir le nombre de vues sur les différentes vidéos you tube par exemple.
Alors oui on en reparle quand il sortira