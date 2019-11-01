profile
Halo : Campaign Evolved
Halo : Campaign Evolved
PC
Xbox Game Studios
Halo Studios
FPS
Xbox Series X - Playstation 5
Halo
Halo
Halo
title : Halo
screen name : halo
url : http://www.gamekyo.com/group/halo
official website : http://
creator : negan
01/11/2019
last update : 02/08/2026
description : .
tags :
articles : 3
visites since opening : 577525
subscribers : 3
bloggers : 1
Halo: Campaign Evolved vise un lancement en été


Annoncé lors du Halo World Championship qui s'est tenu en octobre, Halo Campaign Evolved est le remake tant attendu de la campagne Halo Combat Evolved. En discutant des stratégies mises en œuvre par Xbox pour les sorties des jeux prévues tout au long de l'année 2026, le journaliste Tom Warren a rapporté que, d'après les informations obtenues par ses sources, Xbox prévoit de lancer Halo Campaign Evolved cet été sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et dans le catalogue Xbox Game Pass Ultimate.

Aux indiscrétions du rédacteur en chef de The Verge s'ajoutent les réflexions de Rebs Gaming, le journaliste et créateur de contenu ( spécialisé dans l'univers de Halo) affirmant avoir « entendu de la part d'une personne qui s'est rendue aux studios Halo en octobre dernier que l'équipe avait encore beaucoup de travail à accomplir et espérait ne pas avoir recours au crunch » : selon lui, Microsoft craindrait de lancer Halo Campaign Evolved juste avant la sortie de GTA 6.
    posted the 02/08/2026 at 08:13 PM by negan
    comments
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 08:49 PM
    Le flop que ça va être
    skuldleif posted the 02/08/2026 at 08:59 PM
    ravyxxs tout dépend du prix , a 40€ ça se vendra correctement
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 09:02 PM
    skuldleif
    raoh38 posted the 02/08/2026 at 09:41 PM
    ravyxxs flop ? halo sur toutes les plateformes ? impossible. Halo cela garde une aura particulière, et les joueurs sony j'en suis sur voudront y goutter, pour moi se sera un succés garantie avec en plus un remake de cette qualité.
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 10:49 PM
    raoh38 Tu verras, les gens sont passés à autre chose, cette licence n'a pas l'aura d'un RE4 Remake, personne n'en parle, et si ça en parle c'est *ouais on verra*. Un fan comme Summit 1G l'a dit lui même, faut passer à autre chose. J'ai le sentiment que ce remake après une semaine tombera dans les oubliettes.
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 10:51 PM
    raoh38 Et de quel aura tu parles ? Je suis l'actualité du jeu vidéo chaque jour, je suis sur Twitch chaque jour, je vois des events lorsque ça se présente, et y a aucune aura de Halo mec...par du principe que Halo c'est NOTRE génération, pas la présente, et donc, ils s'en battent les couilles les jeunes.
    vieuxconsoleux posted the 02/09/2026 at 12:01 AM
    Pareil je suis pas sûr du tout du succès, à voir comment ils ont repensé le gameplay parce que ça a du vraiment mal vieillir.
    Après je vais pas mentir mais perso à l’époque déjà j’avais trouvé le jeu vraiment pas fou ( et cette fin toute moisie)
    junaldinho posted the 02/09/2026 at 12:13 AM
    Ravyxxs soit tu as trop bu ce soir soit tu te parles tout seul. Raoh t'as juste dit que cette licence a été et aura toujours une aura. Même si tu penses ou crois savoir le contraire parceque tu dors sur Twitch le jeu est bon (je parle du 1er) et le restera. Il fera des ventes sur le long terme. Un
    grievous32 posted the 02/09/2026 at 09:00 AM
    Ravyxxs "Tu verras, les gens sont passés à autre chose" => Halo Infinite a littéralement été GOTY des joueurs hein.

    Le seul truc qui peut lui faire défaut niveau ventes, c'est l'absence de multijoueur compétitif. Pour le reste, ça joue avec la fibre nostalgique, la plupart des fans le prendront, et y aura quelques nouvelles têtes, donc on devrait avoir un nombre de joueurs assez conséquent malgré tout.
    Halo n'a rien perdu de son aura, on le voit à chaque annonce d'un nouveau jeu, il y a toujours cette flamme. Il est juste, depuis après Halo 3, en concurrence avec bien plus de jeux, et COD MW a été le premier concurrent monstrueux pour Halo. Beaucoup de fans de Halo sont passés sur COD avec Halo 3, parce que le gameplay nerveux de MW leur convenait plus que le gameplay ultra lent de Halo 3.
    Halo 4 a divisé parce que les fans restant voulaient plus du Halo comme les précédents, et Halo 5, c'était le début de la concurrence absolue avec tous les autres jeux multi en pagaille qui sortait, qu'ils soient des FPS ou pas, un jeu multi ça te bouffe du temps et le temps que tu passes sur l'un, tu le passes pas sur l'autre.
    Après, t'as les gens comme moi qui kiffent toujours jouer à Halo, mais qui ont trouvé un truc plus unique, comme à l'époque. Fortnite, Rocket League, R6S, For Honor, Hunt Showdown, Dead by Daylight, The Finals, ARC Raiders, Warframe, Sea of Thieves, Deep Rock Galactic etc. peu importe le jeu, ils prennent tous du temps que tu mets pas dans un autre jeu.
    L'avantage de Halo Campaign Evolved, c'est que c'est un jeu solo/coop narratif, donc les gens vont y jouer, le terminer et passer à autre chose, comme tous les jeux solo narratifs. Une fois l'histoire finie, l'intérêt de la refaire est moindre. Du coup, ça va prendre qu'un court temps qui peut servir de pause entre les sessions multijoueurs.
    perse9 posted the 02/09/2026 at 09:46 AM
    C'est quoi le ou les points fort de cette licence? J'aimerais comprendre car quand je regarde les video je vois un simple fps avec un scenario (scenario qui doit pas être fou j'imagine). C'est le gameplay? La diversité des approches?
    ravyxxs posted the 02/09/2026 at 11:58 AM
    grievous32 junaldinho On en reparlera une fois le jeu sorti, pas la peine de me sortir vos pavés, vous parlez comme si on était à l'ère X360 vous allez bien être surpris....je note vos noms histoire que je vous notifie lorsque le steam-chart sera de sorti
    marcus62 posted the 02/09/2026 at 01:39 PM
    Les derniers Halo m'ont beaucoup déçu, mais je reste un grand fan de la première trilogie. Ce Halo Campaign Evolved, ce sera day one. A voir si je prends sur PC ou sur Xbox.
    grievous32 posted the 02/09/2026 at 03:59 PM
    Perse9 ça a littéralement révolutionné les FPS et TPS à l'époque, et le scénario est très bon sur Halo CE et 2, un peu moins sur le 3 et après pour diverses raisons. Mais ça reste parmi les meilleurs scénarios de FPS donc bon.
    Halo ça a introduit le fait de plus avoir de poche magique où tu as tout l'arsenal, mais un choix de deux armes bien distinctes, le coup au corps-à-corps avec la pression d'un bouton peu importe l'arme que tu as entre les mains, les grenades en tant que gadget et pas arme à part entière qu'il faut sélectionner pour la lancer, les véhicules implantés d'une excellente façon et pensés pour la coopération, la vie qui se recharge avec le bouclier, dans Halo 2 ça a rajouté l'abordage des véhicules et le fait de prendre une arme (même différente) dans chaque main et les utiliser de façon indépendante l'une de l'autre.
    Ce sont des choses que tu retrouves dans tellement de jeux aujourd'hui, sans compter sur le fait que la manette XBOX a été pensée pour ce jeu et que ça a rendu le FPS sur console beaucoup plus jouable.
    raoh38 posted the 02/09/2026 at 08:53 PM
    ravyxxs tu es ouf , halo sa reste le gros fps de science fiction, aucun halo ne s'est jamais planté ou fait un flop... un simple gears remaster s'est bien vendu alors halo qui ressort entièrement refait sur pc, playstation (qui l'attendent sans aucun doute) et sur xbox sa n'a aucune chance de faire même le tout début d'un échec encore moins de flop.Tu te trompes sur toute la ligne si tu le crois.
    Halo c'est un jeu que tu retouches souvent quand tu y a goutté, perso je le refait tous les 2 ans avec la trilogie.
    L'ambiance, le scenario, les musiques sont exceptionnelles même aujourd’hui .Il tabasse n'importe quel fps solo encore maintenant et son multi est top aussi même si c'est pas mon credo.
    Et niveau attente y a qu'a voir le nombre de vues sur les différentes vidéos you tube par exemple.
    Alors oui on en reparle quand il sortira
    ouken posted the 02/10/2026 at 11:35 AM
    moi c'est gros day one les video tue
    perse9 posted the 02/11/2026 at 12:01 PM
    grievous32 ok merci pour toutes ces infos. Je pensais qu'il n'y avait plus de fps révolutionnaire depuis half life. A voir donc la sortie du remake.
