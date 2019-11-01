profile
Halo : Campaign Evolved
name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
group information
Halo
Likers
name : Halo
title : Halo
channel
Halo: Campaign Evolved vise un lancement en été


Annoncé lors du Halo World Championship qui s'est tenu en octobre, Halo Campaign Evolved est le remake tant attendu de la campagne Halo Combat Evolved. En discutant des stratégies mises en œuvre par Xbox pour les sorties des jeux prévues tout au long de l'année 2026, le journaliste Tom Warren a rapporté que, d'après les informations obtenues par ses sources, Xbox prévoit de lancer Halo Campaign Evolved cet été sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et dans le catalogue Xbox Game Pass Ultimate.

Aux indiscrétions du rédacteur en chef de The Verge s'ajoutent les réflexions de Rebs Gaming, le journaliste et créateur de contenu ( spécialisé dans l'univers de Halo) affirmant avoir « entendu de la part d'une personne qui s'est rendue aux studios Halo en octobre dernier que l'équipe avait encore beaucoup de travail à accomplir et espérait ne pas avoir recours au crunch » : selon lui, Microsoft craindrait de lancer Halo Campaign Evolved juste avant la sortie de GTA 6.
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 08:49 PM
    Le flop que ça va être
    skuldleif posted the 02/08/2026 at 08:59 PM
    ravyxxs tout dépend du prix , a 40€ ça se vendra correctement
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 09:02 PM
    skuldleif
    raoh38 posted the 02/08/2026 at 09:41 PM
    ravyxxs flop ? halo sur toutes les plateformes ? impossible. Halo cela garde une aura particulière, et les joueurs sony j'en suis sur voudront y goutter, pour moi se sera un succés garantie avec en plus un remake de cette qualité.
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 10:49 PM
    raoh38 Tu verras, les gens sont passés à autre chose, cette licence n'a pas l'aura d'un RE4 Remake, personne n'en parle, et si ça en parle c'est *ouais on verra*. Un fan comme Summit 1G l'a dit lui même, faut passer à autre chose. J'ai le sentiment que ce remake après une semaine tombera dans les oubliettes.
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 10:51 PM
    raoh38 Et de quel aura tu parles ? Je suis l'actualité du jeu vidéo chaque jour, je suis sur Twitch chaque jour, je vois des events lorsque ça se présente, et y a aucune aura de Halo mec...par du principe que Halo c'est NOTRE génération, pas la présente, et donc, ils s'en battent les couilles les jeunes.
    vieuxconsoleux posted the 02/09/2026 at 12:01 AM
    Pareil je suis pas sûr du tout du succès, à voir comment ils ont repensé le gameplay parce que ça a du vraiment mal vieillir.
    Après je vais pas mentir mais perso à l’époque déjà j’avais trouvé le jeu vraiment pas fou ( et cette fin toute moisie)
    junaldinho posted the 02/09/2026 at 12:13 AM
    Ravyxxs soit tu as trop bu ce soir soit tu te parles tout seul. Raoh t'as juste dit que cette licence a été et aura toujours une aura. Même si tu penses ou crois savoir le contraire parceque tu dors sur Twitch le jeu est bon (je parle du 1er) et le restera. Il fera des ventes sur le long terme. Un
