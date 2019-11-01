Annoncé lors du Halo World Championship qui s'est tenu en octobre, Halo Campaign Evolved est le remake tant attendu de la campagne Halo Combat Evolved. En discutant des stratégies mises en œuvre par Xbox pour les sorties des jeux prévues tout au long de l'année 2026, le journaliste Tom Warren a rapporté que, d'après les informations obtenues par ses sources, Xbox prévoit de lancer Halo Campaign Evolved cet été sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et dans le catalogue Xbox Game Pass Ultimate.
Aux indiscrétions du rédacteur en chef de The Verge s'ajoutent les réflexions de Rebs Gaming, le journaliste et créateur de contenu ( spécialisé dans l'univers de Halo) affirmant avoir « entendu de la part d'une personne qui s'est rendue aux studios Halo en octobre dernier que l'équipe avait encore beaucoup de travail à accomplir et espérait ne pas avoir recours au crunch » : selon lui, Microsoft craindrait de lancer Halo Campaign Evolved juste avant la sortie de GTA 6.
Après je vais pas mentir mais perso à l’époque déjà j’avais trouvé le jeu vraiment pas fou ( et cette fin toute moisie)