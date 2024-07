Les leaks du magazine Vjump sont arrivés avec des personnages confirmés et qui fait en plus le parallèle entre l'arc Super de Goku Black et l'arc Cell / Cyborg.Allant de C16 à C19 passant par Goku Black normal, on y voit aussi le célèbre Kamehameha père / fils de Gohan contre Cell avec peut-être ces autres formes.D'autres infos se rajoutent comme la customisation des personnages, le changement de tenue ou encore faire augmenter les stats de base a l'aide de capsule. Bandai Namco a aussi confirmé qu'il n'y aurait pas de doublage français sur ce titre, à l'instar des autres jeux Dragon Ball.