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Minato est une lycéenne en apparence tout à fait ordinaire qui fréquente un établissement scolaire à Tokyo. C'est une jeune fille joyeuse et extravertie que l'on pourrait croiser n'importe où, mais elle dégage pourtant une aura d'un autre monde. On sait qu'elle vit seule, loin de ses parents, mais une grande partie de sa vie privée reste un mystère. Bien qu'elle soit très appréciée de ses amis, ceux-ci la considèrent également comme une personne énigmatique.



Cela dit, Minato fait parfois preuve de capacités physiques étonnantes. Elle s'est mise à la danse comme un simple passe-temps, avec pour seul objectif de transmettre de la joie et une attitude positive tant aux danseurs qu'aux spectateurs. Elle a ensuite fait ses débuts lors d'un concours de danse d'envergure mondiale et a remporté la première place dès sa toute première participation, ce qui lui a valu le surnom de « Tokyo JK ».



À cette époque, Minato a commencé à disparaître précipitamment quelque part après l'école et le week-end. Elle prétend qu'il s'agit d'un travail à temps partiel, mais la nature exacte de ses activités reste floue. De temps en temps, on la voit discuter aimablement sur son smartphone avec quelqu'un qui s'appelle NiCO.



Pendant ce temps, NiCO, la cybernéticienne de M.I.S.T., vient d’embaucher une employée à temps partiel (qui utilise un nom de code étrange) pour une certaine expérience. L’expérience semble se dérouler sans encombre dans l’ensemble, mais elle ne comprend pas pourquoi cette employée à temps partiel considère NiCO comme sa meilleure amie, se fait du souci pour elle et se montre si proche d’elle.



À ce jour, la véritable identité et les véritables intentions de Minato restent entourées de mystère.



Derrière l’apparence douce de Minato se cache une agilité physique extraordinaire. Ayant déjà remporté un concours de danse de niveau mondial, elle met également à profit son sens du rythme, ses qualités athlétiques et son empathie dans le combat.



Minato utilise un dispositif de type lentille de contact, actuellement en cours de développement chez NiCO, qui convertit les mouvements des autres combattants en signaux que son corps peut reproduire physiquement, ce qui lui permet de maîtriser librement les techniques utilisées par les participants au tournoi DOA.



Passionnée de danse, elle privilégie les mouvements spectaculaires et visuellement saisissants, et combat avec la même joie que si elle dansait. Dotée d’un large éventail d’attaques, notamment des pirouettes verticales et horizontales, c’est un personnage facile à prendre en main pour les débutants.



L’un de ses coups emblématiques est le « Minato Shuffle ». Il s’agit d’un pas de danse unique pouvant être exécuté directement à partir d’attaques spécifiques. À partir de cette danse, elle peut enchaîner plusieurs attaques puissantes.



Les enchaînements issus du « Minato Shuffle » sont techniques et exigent de la créativité de la part du joueur, ce qui fait d’elle un personnage offrant un défi gratifiant, même pour les joueurs confirmés.





On pourrait croire que Koei Tecmo profite du Nintendo Direct pour passer en douce la présentation de Minato, la nouvelle combattante pour Dead or Alive 6: Last Round.Minato sera disponible dans la boutique demain dans Dead or Alive 6: Last Round.