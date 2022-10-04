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Vos jeux de la semaine ?
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name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
09/06/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
223
visites since opening :
834101
subscribers :
3
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1
kevisiano
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kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
A peine rentré, on se fait bombarder de jeux, vous êtes sur quoi ? Et vous attendez quoi aussi ?
tags :
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posted the 09/06/2026 at 08:22 AM by
kevisiano
comments (
15
)
shinz0
posted
the 09/06/2026 at 08:26 AM
007 fini, sympa mais frustrant
The Blood of Dawnwalker, j'en suis au tout début
Denshattack !, la pépite indé 2026
icebergbrulant
posted
the 09/06/2026 at 08:30 AM
Platine de Stellar Blade le mois dernier, excellent jeu avec pas mal d’exploration, bonne ambiance, vivement la suite !
Et là, j’attends Wolverine mais seulement en occaz, et oui Sony, il ne fallait pas pisser sur les joueurs qui jouent chez vous depuis la PS1
J’en profite, j’ai jusqu'à 2028 il semblerait
ratchet
posted
the 09/06/2026 at 08:32 AM
J’ai craqué pour Beast of Réincarnation du coup!
Sinon sur Switch je fais du reset sur Pokémon Perle Scintillante!
rbz
posted
the 09/06/2026 at 08:34 AM
Un peu de deltarune et de ffxiii.
Jai test la demo de another éden et resonance
ratchet
posted
the 09/06/2026 at 08:38 AM
icebergbrulant
je suis sur Beast of Réincarnation j’ai vraiment l’impression de retrouver l’âme de Stellar Blade c’est dingue, je suis très content du coup
Du coup me garde le reste de la démo de Final Fantasy pour plus tard!
icebergbrulant
posted
the 09/06/2026 at 08:44 AM
ratchet
ah ouais ?
Je l’avais occulté car le jeu avait été un peu trop critiqué dès sa sortie
OK, je le mets dans ma liste d’attente (qui commence à bien grossir
)
Merci pour l’info
ratchet
posted
the 09/06/2026 at 08:50 AM
icebergbrulant
bah franchement pour l’instant j’aime beaucoup le rythme est peut-être trop charcuter avec les cinématiques (je suis à 3/4H de jeu) mais en dehors c’est bien fun et ouais grosse vibe Stellar Blade sur pas mal de point. Notamment l’ambiance sonore et l’intrigue général.
adamjensen
posted
the 09/06/2026 at 08:53 AM
J'ai terminé The Sinking City 2.
C'est pas mal pour leur premier Survival Horror.
J'ai fini le jeu à 100% en mode Cauchemar (Difficile), en fouillant partout et en faisant toutes les énigmes.
J'ai mis à peu près 16 heures.
Je conseille de mettre la difficulté max pour les énigmes (car les énigmes ont deux niveaux de difficulté).
En fait elles seront toujours pareilles mais les indices ne seront pas soulignés en jaune ce qui force à réfléchir, mais globalement elles ne sont pas vraiment dures.
Côté Gameplay c'est pas super mais ça passe encore, mais on voit le manque de moyen et que c'est leur premier jeu de ce type.
On voit aussi l’inspiration des Resident Evil Remake, avec les points qui permettent de débloquer Armes, Costumes, munitions infinies, et autres...
Bref, un bon petit jeu, et j'ai quand même passé un bon moment.
C'est un 6 ou 7/10.
Maintenant je joue à The Blood of Dawnwalker.
Au final j'ai recommencé le jeu et je l'ai mis en mode Duelliste et dans personnaliser j'ai activé l'indicateur directionnel comme c'était déjà le cas de base dans les difficultés antérieures.
Les combats et les victoires sont beaucoup plus gratifiantes.
J'ai fisté un ours en 1 contre 1 qui One Shot, j'ai pété le boule à 3 gardes avec un niveau de crâne jaune, et les récompenses valaient vraiment le coup.
L'exploration dans ce jeu est vraiment récompensée même sans faire de quêtes.
Pour l'instant, un jeu de fou.
icebergbrulant
posted
the 09/06/2026 at 08:57 AM
ratchet
C’est noté !
En tout cas, ça donne envie
Je verrai après Wolverine et Trails In The Sky Second Chapter
A+
zekk
posted
the 09/06/2026 at 09:31 AM
Testé la démo de FF Resonance et au final c'est toujours un Meh pour moi : l'histoire n'est toujours pas passionnante, avec son lot de scènes et flashbacks lourds, et le système de combat, c'est du tour par tour sans génie, sans innovation, ça fait longtemps que je n'avais pas vu du tour par tour aussi générique.
Je suis à fond sur Saga Scarlet Grace, que j'adore et qui a vraiment un très bon système de combat tour par tour, et Fantasy Life.
drybowser
posted
the 09/06/2026 at 09:43 AM
Elden ring tarnished switch 2 histoire de redonner une chance à ce jeu et non rien a faire j'adhère pas , c'est chiant , inutilement difficile, j arrive pas du tout a m'y faire, une dizaine d heures de jeu je suis deja mort une trentaine de fois je me fais fumer par tous les boss que je croise , bref je vais le revendre et attendre l upgrade witcher 3 a la fin du mois
pcverso
posted
the 09/06/2026 at 09:53 AM
Alors cette semain j'ai joué a stalker 2 , la mise a jour et le dlc lui on fait beaucouo de bien et le jeu et devenue tres bon .
J'ai aussi commencé zero compagny que je trouve tres bien avec une histoire qui met di temps a decoller .
Et biensur je suis sur blood of dawnwalker que j'attendais depuis son annonce et qui va me vampiriser tellement je suis pris par le jeu .
sdkios
posted
the 09/06/2026 at 09:53 AM
Onimusha, j'adore ! Le perso est vraiment cool en plus je trouves !
marchand2sable
posted
the 09/06/2026 at 09:58 AM
sdkios
Onimusha, j'adore ! Le perso est vraiment cool en plus je trouves !
Je me permets de CC, exactement comme toi, je lâche plus la manette, 12h de jeu
(dommage pour l’équilibrage de la difficulté).
22
posted
the 09/06/2026 at 09:59 AM
shinz0
c'est moi ou ce 007 a une LOOOOONGUE intro encore plus chiante que celle de RDR2 ? Après le début, son introduction a l'académie, l'entrainement etc, toute cette merde dure bien 3h avant que le jeu démarre vraiment non ?
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The Blood of Dawnwalker, j'en suis au tout début
Denshattack !, la pépite indé 2026
Et là, j’attends Wolverine mais seulement en occaz, et oui Sony, il ne fallait pas pisser sur les joueurs qui jouent chez vous depuis la PS1
J’en profite, j’ai jusqu'à 2028 il semblerait
Sinon sur Switch je fais du reset sur Pokémon Perle Scintillante!
Jai test la demo de another éden et resonance
Du coup me garde le reste de la démo de Final Fantasy pour plus tard!
Je l’avais occulté car le jeu avait été un peu trop critiqué dès sa sortie
OK, je le mets dans ma liste d’attente (qui commence à bien grossir )
Merci pour l’info
C'est pas mal pour leur premier Survival Horror.
J'ai fini le jeu à 100% en mode Cauchemar (Difficile), en fouillant partout et en faisant toutes les énigmes.
J'ai mis à peu près 16 heures.
Je conseille de mettre la difficulté max pour les énigmes (car les énigmes ont deux niveaux de difficulté).
En fait elles seront toujours pareilles mais les indices ne seront pas soulignés en jaune ce qui force à réfléchir, mais globalement elles ne sont pas vraiment dures.
Côté Gameplay c'est pas super mais ça passe encore, mais on voit le manque de moyen et que c'est leur premier jeu de ce type.
On voit aussi l’inspiration des Resident Evil Remake, avec les points qui permettent de débloquer Armes, Costumes, munitions infinies, et autres...
Bref, un bon petit jeu, et j'ai quand même passé un bon moment.
C'est un 6 ou 7/10.
Maintenant je joue à The Blood of Dawnwalker.
Au final j'ai recommencé le jeu et je l'ai mis en mode Duelliste et dans personnaliser j'ai activé l'indicateur directionnel comme c'était déjà le cas de base dans les difficultés antérieures.
Les combats et les victoires sont beaucoup plus gratifiantes.
J'ai fisté un ours en 1 contre 1 qui One Shot, j'ai pété le boule à 3 gardes avec un niveau de crâne jaune, et les récompenses valaient vraiment le coup.
L'exploration dans ce jeu est vraiment récompensée même sans faire de quêtes.
Pour l'instant, un jeu de fou.
En tout cas, ça donne envie
Je verrai après Wolverine et Trails In The Sky Second Chapter
A+
Je suis à fond sur Saga Scarlet Grace, que j'adore et qui a vraiment un très bon système de combat tour par tour, et Fantasy Life.
J'ai aussi commencé zero compagny que je trouve tres bien avec une histoire qui met di temps a decoller .
Et biensur je suis sur blood of dawnwalker que j'attendais depuis son annonce et qui va me vampiriser tellement je suis pris par le jeu .
Onimusha, j'adore ! Le perso est vraiment cool en plus je trouves !
Je me permets de CC, exactement comme toi, je lâche plus la manette, 12h de jeu (dommage pour l’équilibrage de la difficulté).