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ONE PIECE Gamekyo team
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http://www.gamekyo.com/group/bladagun
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creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
09/03/2026
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LA team de one piece sur gamekyo
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posted the 09/03/2026 at 08:27 PM by
bladagun
comments (
21
)
khazawi
posted
the 09/03/2026 at 08:40 PM
Imu n'aura rien.
Usopp pas mal
Par contre le découpage est toujours aussi dégueulasse et les combats pas ouf
malroth
posted
the 09/03/2026 at 08:53 PM
khazawi
c'est meme atroce le découpage
franchement j'ai mal aux yeux lol
et Imu... sans deconner j'espere qu'il va vite creuver ici et qu'il n'aura pas le temps de fuir. Tellement déçu.
s'il n'avait pas ce coté "immortalité" bah c'est une chevre autant que les chevaliers divins et le gorosei.
rien dans le slip, il ne ferait pas mal à une mouche
kikoo31
posted
the 09/03/2026 at 08:58 PM
malroth
il est en 1 vs 4 ,hein (même si harudjin apporte que dalle et que les 3 autres sont à moitié mort)
attends le prochain chapitre si Imu pue vraiment la merde
soit il a perdu soit c'est ravirement de situation
ça a toujours été ainsi dans les manga
khazawi
posted
the 09/03/2026 at 09:03 PM
malroth
kikoo31
si Imu perd à la loyale et qu'il est donc out, c'est la fin du manga avec un nombre incalculable d'incohérences (armes antiques, guerre à venir, Shamrock et son père qui sont encore là, les autres dragons célestes, la marine, Dragon qui va servir à rien...)
malroth
posted
the 09/03/2026 at 09:06 PM
kikoo31
je fais que ça d'attendre
Luffy transpercé 2 fois et qui meme dans ce chapitre lance des attaques de fou...
je sais pas, j'ai l'impression que rien n'a d'incidence en fait. Cette impression qu'Imu est une éponge.
je sais pas si tu suit l'anime Bleach en ce moment, mais bordel c'est le jour et la nuit l'antagoniste Yhwach.
ici à AUCUN moment Imu ne nous donne cette impression qu'on doit etre inquiet, vraiment rien.
il pourrait faire face à Usopp que je ne serai pas inquiet pour Usopp.
C'est ça qui ma saoule aussi, ça perd en crédibilité.
Toutes mes espérances sont sur Barbe noir en vrai, la je ne pardonnerai jamais à ODA s'il le chie.
yanssou
posted
the 09/03/2026 at 09:10 PM
C'est tellement naze et peu lisible, et Luffy qui lance des attaques de fou alors que trois épées l'ont transpercé
kikoo31
il va ni gagner ni perdre, son temps de transfo sera écoulé et va ce barré.
kikoo31
posted
the 09/03/2026 at 09:12 PM
malroth
oui, Imu pue comme méchant final
pour moi,c'est un pain de Naruto
le faux méchant final
il a zéro carrure du méchant final
le méchant final c'est barbe noire pour moi après Oda décide ce qu'il veut
khazawi
pas forcément,luffy comme imu peut perdre enfin plutot Imu peut fuir mais j'ai du mal à voir imu comme méchant final
Il y a très peu d'indice laissé par Oda sur le fait que le némésis de luffy c'est imu mais plutot barbe noire
imu n'est qu'une grosse étape
mais il reste un soucis c'est la fresque,il reste qu'il peut revenir en monstre géant
yanssou
ça prends la direction ,oui
vieuxconsoleux
posted
the 09/03/2026 at 09:17 PM
C’est evident qu´imu ne sera pas l’antagoniste final , barbe noire veut « le monde » et il aura le monde
malroth
posted
the 09/03/2026 at 09:25 PM
vieuxconsoleux
kikoo31
j'espere, franchement Barbe noire yaura pas mieux. C'est même l'un des personnages les mieux ecrit de ce manga.
Espérons juste qu'il ne le détruit pas prochainement. Oda commence à m'inquiéter en vrai ^^
kikoo31
posted
the 09/03/2026 at 10:01 PM
malroth
même si Oda perds la tête
Les graines qu' a semer Oda autour de Barbe Noire sont tellement nombreuses que pour le rater faut y aller avec la plus mauvais foi du monde
khazawi
posted
the 09/03/2026 at 10:15 PM
kikoo31
Imu ou Barbe Noire, ils puent. Barbe Noire, il fuit ou est en difficulté comme Ilu face a des adversaires plus faibles. Son équipage, comme les chevaliers divins d'humeur, ils puent du cul, ne donnent pas l'impression qu'ils sont puissants et charismatiques.
Oda gère mal la fin de son manga et ça fait peur pour la suite...
kikoo31
posted
the 09/03/2026 at 10:24 PM
khazawi
donc Luffy ne galère jamais ???
thelastone
posted
the 09/03/2026 at 10:25 PM
Kikoo31
respecte pain il lui met une mandale
khazawi
posted
the 09/03/2026 at 10:35 PM
kikoo31
Luffy est le héros, shonen nekestu obligé
Mais perso, Barbe Noire et son équipage pue du fion comme Imu. Même s'il prend la.plave d'Imu, c'est pour faire quoi ? Exactement comme Imu avec un règne de terreur ? Quel intérêt de refaire la même chose en encore moins bien et plus court. Un plan de quasi 40 ans pour être balayé en quelques jours.
Je ne sais pas pourquoi Oda est parti sur un ennemi global avec Imu et tout son GM/Marine et mettre Barbe Noire. Y a Shanks aussi dans l'affaire.
C'est un bordel sans nom
kikoo31
posted
the 09/03/2026 at 10:44 PM
thelastone
mythique mais tellement gâcher....
khazawi
ben venger son père non ? Et devenir roi des pirates
Il veut conquérir le monde comme minus et cortex
A la différence c'est que BN a un plan établi depuis le début depuis la mort du 4 ème commandant de BB
Rien ne l'empêche d'absorber Imu et son pouvoir
Et la BN sera véritablement le méchant final
Après tout le mec il a trois cranes
Donc trois fruits de demon absorbable ténèbres tremblement et il manque un
Imu( il domine déjà le monde)via le gouvernement mondial si BN prends ça place ,ça serait un chaos du genre exemple supprimer la marine dans le monde et les pirates qui ont les pleins pouvoirs ..je sais pas ,il y a tellement de chose a faire
khazawi
posted
the 09/03/2026 at 10:49 PM
kikoo31
perso je ne suis pas convaincu. Barbe Noire qui fuit devant le CP0w devant Rayleigh, qui a avait des sueurs devant le pacifista de Mihaw, repoussé par Bepo...désolé mais j'ai du mal a la prendre au sérieux, plan ou pas plan. Et son plan va voler en éclat en un coup de poing de Luffy parce que si Imu perd, y a plus personne de crédible pour une grosse bataille.
ratchet
posted
the 09/04/2026 at 01:12 AM
Pourquoi Imu n’est pas juste une « princesse » maléfique façon Vivi. Nul physiquement mais puissante en terme de « contrôle » bordel ça aurait été tellement banger…
Comme dit plus haut. Aucune tension, le lecteur n’a plus peur de rien, même si il arrive un truc négatif aux héros franchement ça ne me ferais rien.
Je trouve le combat sans tension et franchement mauvais. Imu je déteste il vient tout droit de Fairy Tail.
OP mérite mieux dommage, vite qu’on passe à autre chose.
Ussop pas mal sinon ouais bien peur que ce soit le seul truc utile du bonhomme pour le reste de l’arc.
kikoo31
posted
the 09/04/2026 at 04:17 AM
khazawi
oui et ?
Il a le droit de galérer et d'avoir peur ,non??
Il est antago mais humain avant tout malgré les homicides volontaire (ne me traite pas de gauchiste stp)
Il y a pas de decret spécial boss final qui force le méchant a être stoïque et parfait et invincible le plus tôt possible
Après tu aimes pas barbe noire c'est un juste une histoire de goût comme la forme ultime de Luffy "ça cartoon"
Encore une fois,si c'est le cas où BB est bien effective le boss final
Rien n'est encore fixé
ratchet
posted
the 09/04/2026 at 06:16 AM
Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie qui arrive mais Ussop a éveiller le haki de l’observation il y a 40 tomes, depuis plus rien a part une pauvre case il y a 2 semaines.
Et la Sanji s’apprête à peter un Haki des rois sans aucune logique
(tout-ca pour la rivalité de quequette avec Zoro) c’est dingue quand même.
Le G5 et la gestion de l’équipage (hors trio) est catastrophique c’est un peu ce qu’il plombe le manga actuellement.
kikoo31
posted
the 09/04/2026 at 06:40 AM
ratchet
en effet , autant rien lui donner
Usopp est déjà utile a sa manière.
Quand a Sanji,c'est censé être le troisième de l'équipage
Ça me semble logique bien que tirer par les cheveux et ça arrive comme un cheveu dans la soupe
sdkios
posted
the 09/04/2026 at 06:46 AM
Ca fait depuis longtemps qu'Oda dit qu'il a plus envie de focus sur les bastons, et malgré ca, les gens continuent de parler de combats et de tapport de force tout le temps. S'arreter a BN en disant "nan mais il est nul il fuit, il est repoussé" c'est vraiment dommage. Ce qu'on attend de la fin de OP, c'est pas un mega combat contre un Imu random, mais plutot un bon denouement scenaristique pour tout ce qui a été introduit.
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Usopp pas mal
Par contre le découpage est toujours aussi dégueulasse et les combats pas ouf
franchement j'ai mal aux yeux lol
et Imu... sans deconner j'espere qu'il va vite creuver ici et qu'il n'aura pas le temps de fuir. Tellement déçu.
s'il n'avait pas ce coté "immortalité" bah c'est une chevre autant que les chevaliers divins et le gorosei.
rien dans le slip, il ne ferait pas mal à une mouche
il est en 1 vs 4 ,hein (même si harudjin apporte que dalle et que les 3 autres sont à moitié mort)
attends le prochain chapitre si Imu pue vraiment la merde
soit il a perdu soit c'est ravirement de situation
ça a toujours été ainsi dans les manga
Luffy transpercé 2 fois et qui meme dans ce chapitre lance des attaques de fou...
je sais pas, j'ai l'impression que rien n'a d'incidence en fait. Cette impression qu'Imu est une éponge.
je sais pas si tu suit l'anime Bleach en ce moment, mais bordel c'est le jour et la nuit l'antagoniste Yhwach.
ici à AUCUN moment Imu ne nous donne cette impression qu'on doit etre inquiet, vraiment rien.
il pourrait faire face à Usopp que je ne serai pas inquiet pour Usopp.
C'est ça qui ma saoule aussi, ça perd en crédibilité.
Toutes mes espérances sont sur Barbe noir en vrai, la je ne pardonnerai jamais à ODA s'il le chie.
kikoo31 il va ni gagner ni perdre, son temps de transfo sera écoulé et va ce barré.
pour moi,c'est un pain de Naruto
le faux méchant final
il a zéro carrure du méchant final
le méchant final c'est barbe noire pour moi après Oda décide ce qu'il veut
khazawi pas forcément,luffy comme imu peut perdre enfin plutot Imu peut fuir mais j'ai du mal à voir imu comme méchant final
Il y a très peu d'indice laissé par Oda sur le fait que le némésis de luffy c'est imu mais plutot barbe noire
imu n'est qu'une grosse étape
mais il reste un soucis c'est la fresque,il reste qu'il peut revenir en monstre géant
yanssou ça prends la direction ,oui
Espérons juste qu'il ne le détruit pas prochainement. Oda commence à m'inquiéter en vrai ^^
Les graines qu' a semer Oda autour de Barbe Noire sont tellement nombreuses que pour le rater faut y aller avec la plus mauvais foi du monde
Oda gère mal la fin de son manga et ça fait peur pour la suite...
Mais perso, Barbe Noire et son équipage pue du fion comme Imu. Même s'il prend la.plave d'Imu, c'est pour faire quoi ? Exactement comme Imu avec un règne de terreur ? Quel intérêt de refaire la même chose en encore moins bien et plus court. Un plan de quasi 40 ans pour être balayé en quelques jours.
Je ne sais pas pourquoi Oda est parti sur un ennemi global avec Imu et tout son GM/Marine et mettre Barbe Noire. Y a Shanks aussi dans l'affaire.
C'est un bordel sans nom
khazawi ben venger son père non ? Et devenir roi des pirates
Il veut conquérir le monde comme minus et cortex
A la différence c'est que BN a un plan établi depuis le début depuis la mort du 4 ème commandant de BB
Rien ne l'empêche d'absorber Imu et son pouvoir
Et la BN sera véritablement le méchant final
Après tout le mec il a trois cranes
Donc trois fruits de demon absorbable ténèbres tremblement et il manque un
Imu( il domine déjà le monde)via le gouvernement mondial si BN prends ça place ,ça serait un chaos du genre exemple supprimer la marine dans le monde et les pirates qui ont les pleins pouvoirs ..je sais pas ,il y a tellement de chose a faire
Comme dit plus haut. Aucune tension, le lecteur n’a plus peur de rien, même si il arrive un truc négatif aux héros franchement ça ne me ferais rien.
Je trouve le combat sans tension et franchement mauvais. Imu je déteste il vient tout droit de Fairy Tail.
OP mérite mieux dommage, vite qu’on passe à autre chose.
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