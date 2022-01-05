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Genigods: Nezha est un RPG d’action hardcore original inspiré de la mythologie chinoise de la Genèse. Les joueurs incarnent la Perle spirituelle, l’essence vitale primordiale créée par la déesse Nüwa, réincarnée sous les traits de la divinité légendaire Nezha pour se lancer dans un voyage épique aux origines du monde.



Gamescom de Cologne – 25 août 2026 : Genigods Lab a officiellement dévoilé son jeu phare, le RPG d’action hardcore solo Genigods: Nezha, à travers sa première bande-annonce mondiale présentant l’univers du jeu lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom (Opening Night Live). Développé à partir d’un moteur Unreal Engine 5 entièrement personnalisé et optimisé pour la PlayStation 5, ce titre premium en achat unique devrait prochainement faire l’objet d’un lancement mondial. Les visiteurs pourront découvrir en exclusivité une démo jouable sur les stands officiels des plateformes du 26 au 30 août lors de la Gamescom 2026.

En réalité Genigods: Nezha avait déjà été dévoilé plutôt cette année (et d'ailleurs l'héroïne a ici un nouveau visage), et j'avais failli faire l'article avant Guiguif parce que "j'avais un certain doute" sur la protagoniste (vu que Nezha est un homme), mais là le doute est entièrement levé haha...