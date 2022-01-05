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Blizzard vient de présenter un très court extrait pour teaser la prochaine héroïne d'Overwatch, D.Mon, partenaire de D.Va et pilote de MEKKA. Et ce qui est sur c'est qu'elle abhorre une apparence plus mature que ce qui laissait entendre les concepts art.La présentation complète aura lieu ce jeudi 6 aout.Teasée depuis le second reboot du jeu, D.Mon sera le 53e héros du jeu après Sierra et Shion et la 5e héroïne depuis ce reboot.