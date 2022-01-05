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Overwatch 2
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name : Overwatch 2
platform : Xbox Series X
editor : Activision Blizzard
developer : Blizzard Entertainment
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Playstation 5
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/03/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Overwatch - Un teaser pour D.Mon
Actualité
Blizzard vient de présenter un très court extrait pour teaser la prochaine héroïne d'Overwatch, D.Mon, partenaire de D.Va et pilote de MEKKA. Et ce qui est sur c'est qu'elle abhorre une apparence plus mature que ce qui laissait entendre les concepts art.





La présentation complète aura lieu ce jeudi 6 aout.

Teasée depuis le second reboot du jeu, D.Mon sera le 53e héros du jeu après Sierra et Shion et la 5e héroïne depuis ce reboot.
    tags : microsoft blizzard overwatch
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    posted the 08/03/2026 at 06:04 PM by masharu
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