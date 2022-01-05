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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/16/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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DOA6LR - Après Kasumi, au tour de NiCO d'avoir un nouveau costume DLC
Actualité
Qui je rappelle est au doux prix de 20 balles quand sur DOA6 c'est le genre de prix pour plusieurs personnages (ensemble à thème).

Le temps passe vite, c'est déjà au tour de NiCO d'avoir un costume inédit via DLC sur Dead or Alive 6: Last Round, la version current-gen 7 ans après de DOA6 et dispo depuis le début du mois.




La semaine prochaine on découvrira le costume inédit de Tamaki. Reste Minato, la première nouvelle combattante exclusive à cette réédition dont attend le trailer.

    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 07/16/2026 at 12:33 PM by masharu
    comments (4)
    rogeraf posted the 07/16/2026 at 12:39 PM
    C'est pour la fete de la biere de Munich ce costume ?
    burningcrimson posted the 07/16/2026 at 12:47 PM
    Horrible
    rogeraf posted the 07/16/2026 at 12:53 PM
    burningcrimson Tu dis horrible, parce que tu n'es pas Bavarrois
    burningcrimson posted the 07/16/2026 at 12:54 PM
    rogeraf En dehors du costume même le perso est dégueulasse
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