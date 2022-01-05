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Qui je rappelle est au doux prix de 20 balles quand sur DOA6 c'est le genre de prix pour plusieurs personnages (ensemble à thème).Le temps passe vite, c'est déjà au tour de NiCO d'avoir un costume inédit via DLC sur Dead or Alive 6: Last Round, la version current-gen 7 ans après de DOA6 et dispo depuis le début du mois.La semaine prochaine on découvrira le costume inédit de Tamaki. Reste Minato, la première nouvelle combattante exclusive à cette réédition dont attend le trailer.