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name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
07/03/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
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posted the 07/03/2026 at 05:56 PM by
bladagun
comments (
11
)
triplewater
posted
the 07/03/2026 at 06:00 PM
Im qui reconfirme sa place du top 1 du verse actuellement
Sanji on s'attendait a qu'il est du haki des roi ( en même temps compliqué de justifier que Zoro l'utilise mais pas Sanji )
Le prochain chapitre devrait être beaucoup plus intéressant
bladagun
posted
the 07/03/2026 at 06:14 PM
Bon le coup du marteau c'est abusé là par contre, loki qui atterri au bon endroit sur l'île et le marteau qui comme par hasard tombe sur la glace, c'est un pays cette île de géant encore plus grand qu'un pays normal comment c'est possible, un chance sur 1 milliard, c'est too much bref passons....
triplewater
posted
the 07/03/2026 at 06:19 PM
bladagun
Après Loki était assez proche de l'endroit où se trouve Gunko quand le combat avait commencer il était juste à côté de l'école
Et d'après les perso Gunko était pas loin de l'école
Donc c'est logique au vue des emplacements
malroth
posted
the 07/03/2026 at 06:32 PM
triplewater
décu de IM perso.
Je ne ressens aucunement la puissance d'un perso sensé etre le roi du monde...
On verra apres mais perso il me laisse de marbre pour le moment.
ratchet
posted
the 07/03/2026 at 06:33 PM
Très bon chapitre pour le coup!
Sanji le goat
bon par contre encore et toujours le même trio qui évolue…
La grosse déception depuis l’ellipse pour le coup. Sanji qui va nous pondre le haki des rois en 2 chapitres et Ussop qui a toujours pas ré-utiliser son haki de l’observation depuis Dressrosa, triste.
Faut se faire à l’idée qu’en dehors de Luffy, Zoro et Sanji le reste c’est de la figuration.
ratchet
posted
the 07/03/2026 at 06:34 PM
bladagun
oui le marteau abusé… encore une fois au lieu de mettre en valeur les autres Mugiwara, on nous sors un miracle/coup de chance du siècle pour l’histoire de la glace…..
bladagun
posted
the 07/03/2026 at 06:38 PM
malroth
on voit qu'il ne se bat pas du tout sérieusement en tout ça, quand il voudra les dégommer il le fera.
triplewater
posted
the 07/03/2026 at 06:42 PM
malroth
Il est le numéro 1 il gère loki sans forcer loki top 3 du verse actuellement )Et combat à la suite Luffy en gear 5 ( sans oublier qu'il a réussi à battre Zoro et Sanji en les respectant même pas
Il y a actuellement aucun perso qui a des feat pareil
triplewater
posted
the 07/03/2026 at 06:50 PM
ratchet
Parce que les autre en combat il peuvent rien faire Sanji sans HdR se fait battre par le chevalier divin booster
Usopp même avec du haki de l'observation il va rien faire
Et si Imu est incapable de briser la glace ( c'est le top 1 du verse ) fallait un gros bullshit pour dire que les Chapeaux de Paille eux le peuvent
yanssou
posted
the 07/03/2026 at 06:54 PM
Mieux mais toujours aussi lent, Sanji qui a le hdr comme sa, mouais a voir comment c'est utilisé. Si seulement Oda n'avait pas pété le costume germa.
yanssou
posted
the 07/03/2026 at 06:56 PM
Vivement qu'Imu dégage, on va avoir un rapide combat mais je parie qu'Imu va battre en retraite pour faute de temps de transfo.
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Sanji on s'attendait a qu'il est du haki des roi ( en même temps compliqué de justifier que Zoro l'utilise mais pas Sanji )
Le prochain chapitre devrait être beaucoup plus intéressant
Après Loki était assez proche de l'endroit où se trouve Gunko quand le combat avait commencer il était juste à côté de l'école
Et d'après les perso Gunko était pas loin de l'école
Donc c'est logique au vue des emplacements
Je ne ressens aucunement la puissance d'un perso sensé etre le roi du monde...
On verra apres mais perso il me laisse de marbre pour le moment.
Sanji le goat bon par contre encore et toujours le même trio qui évolue…
La grosse déception depuis l’ellipse pour le coup. Sanji qui va nous pondre le haki des rois en 2 chapitres et Ussop qui a toujours pas ré-utiliser son haki de l’observation depuis Dressrosa, triste.
Faut se faire à l’idée qu’en dehors de Luffy, Zoro et Sanji le reste c’est de la figuration.
Il est le numéro 1 il gère loki sans forcer loki top 3 du verse actuellement )Et combat à la suite Luffy en gear 5 ( sans oublier qu'il a réussi à battre Zoro et Sanji en les respectant même pas
Il y a actuellement aucun perso qui a des feat pareil
Parce que les autre en combat il peuvent rien faire Sanji sans HdR se fait battre par le chevalier divin booster
Usopp même avec du haki de l'observation il va rien faire
Et si Imu est incapable de briser la glace ( c'est le top 1 du verse ) fallait un gros bullshit pour dire que les Chapeaux de Paille eux le peuvent