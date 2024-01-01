Moyenne 3,5/5

Nani, jeune homme fantasque et amoureux transi de sa voisine Bindu, se voit bientôt assassiné par Sudeep, un homme d’affaires sans scrupules qui convoite agressivement la charmante demoiselle. Réincarné en mouche domestique, Nani n’a cependant rien oublié de son passé. Animé d’une rage vengeresse et d’un amour toujours intact, il retrouve sa chère et tendre Bindu, qui comprend rapidement l’identité du malicieux insecte. Tous deux vont alors unir leurs forces et leur ingéniosité pour lutter contre l’infâme et tout-puissant Sudeep...

Une farce virevoltante entre une mouche et un macho formidablement grotesque.Une parfaite synthèse du style Rajamouli (récit de vengeance + souffle mythologique + animaux élevés à l’égal de l’homme x spectacle superlatif) qui, si elle n’a pas la carrure surhumaine de "Baahubali" ou "RRR", est sans doute le film le plus réussi du cinéaste en termes d’écriture, épure aux dialogues superflus s’abreuvant autant aux sources du Mahabharata que dans la filmographie de Buster Keaton.Le film échappe alors à un certain fatum et met en scène une solidarité complice entre deux êtres attirés l’un vers l’autre, par-delà la formes de leurs corps. S’invente alors un chemin de traverse à la fois sinueux et singulier qui réinvente le film de genre, et avec lui, une certaine idée du romantisme.On songe à la rencontre de Quentin Tarantino et de Tex Avery, plutôt qu’à David Cronenberg (La Mouche, 1986). Chez Rajamouli, la fantaisie largue les amarres et s’en donne à cœur joie dans les morceaux de bravoure, depuis l’éclosion bucolique de Nani dans son nouvel avatar jusqu’à l’orgie de destruction finale qui saccage, à coups de fusil à pompe et d’artillerie, l’appartement du bientôt ex-nouveau riche.Un drôle de film indien et un joyeux mélange des genres.