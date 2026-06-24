Premier teaser pour le remake de One Piece fait par Wit Studio, la première saison qui sortira en février 2027 sur Netflix adaptera approximativement les cinquante premiers chapitres du manga, diffusés en sept épisodes totalisant 300 minutes, jusqu'au moment où Luffy fera la connaissance de Sanji.
Par contre marre d’East Blue… j’ai l’impression de voir la 1G de Pokémon ça avance pas
Vu la vitesse de production jamais ils font tout le manga.
ratchet on aura pas tout le manga wit studio peut juste faire la première partie de One piece et c'est toei qui a les droit sur la partie timeskip