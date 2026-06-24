ONE PIECE Gamekyo team
group information
La one piece team
48
Likes
Likers
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 06/24/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 459
visites since opening : 2344164
subscribers : 49
bloggers : 9
channel
members (49)
more members
all
The One Piece / Premier teaser
les episodes


Premier teaser pour le remake de One Piece fait par Wit Studio, la première saison qui sortira en février 2027 sur Netflix adaptera approximativement les cinquante premiers chapitres du manga, diffusés en sept épisodes totalisant 300 minutes, jusqu'au moment où Luffy fera la connaissance de Sanji.




https://www.youtube.com/watch?v=hgnLd8vZkrE
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    junaldinho
    posted the 06/24/2026 at 01:34 PM by yanssou
    comments (5)
    ratchet posted the 06/24/2026 at 01:42 PM
    Ouah ça tue !
    Par contre marre d’East Blue… j’ai l’impression de voir la 1G de Pokémon ça avance pas

    Vu la vitesse de production jamais ils font tout le manga.
    triplewater posted the 06/24/2026 at 01:49 PM
    Très très beau le visuel du remake en même temps c'est fait par wit studio
    ratchet on aura pas tout le manga wit studio peut juste faire la première partie de One piece et c'est toei qui a les droit sur la partie timeskip
    kidicarus posted the 06/24/2026 at 01:50 PM
    Très joli.
    junaldinho posted the 06/24/2026 at 01:50 PM
    Magnifique. Bon bah c'est reparti pour revoir la première partie de One Piece dans un nouveau format
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 01:58 PM
    Je ne supporte vraiment plus ces éléments en 3D dégelasses, pour moi ça ne vaut pas plus que de l'AI Slop et ça ruine vraiment trop le rendu des animés... Bref, je préfère 10 fois plus la version originale à la nouvelle même si elle a bien vieillie.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo