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Granblue Fantasy ReLink
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name : Granblue Fantasy ReLink
platform : Playstation 5
editor : Cygames
developer : Cygames
genre : action-RPG
other versions : PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/05/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 347
visites since opening : 764498
subscribers : 4
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Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok - Trailers pour Fraux et Fediel
Actualité
2 trailers pour 2 nouvelles waifus pour la version "Endless Ragnarok" de Granblue Fantasy: Relink à venir ce 9 juillet. Fraux et Fediel.







Porteuse d'un pacte avec le Diable, une entité primordiale cherchant à instaurer un nouvel ordre mondial, Fraux est par ailleurs une habitante du ciel dont le cœur, le caractère et le tempérament sont emplis d'amour et de compassion.

Fediel est l'un des Six Dragons, des entités qui existent au-delà des limites du monde naturel. Maîtresse des ténèbres, elle influence les lois mêmes de la nature.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/06/granblue-fantasy-relink-endless-ragnarok-meet-the-crew-fediel-trailer
    tags : cygames granblue fantasy
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    posted the 06/05/2026 at 01:25 PM by masharu
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