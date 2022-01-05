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Porteuse d'un pacte avec le Diable, une entité primordiale cherchant à instaurer un nouvel ordre mondial, Fraux est par ailleurs une habitante du ciel dont le cœur, le caractère et le tempérament sont emplis d'amour et de compassion.



Fediel est l'un des Six Dragons, des entités qui existent au-delà des limites du monde naturel. Maîtresse des ténèbres, elle influence les lois mêmes de la nature.

2 trailers pour 2 nouvelles waifus pour la version "Endless Ragnarok" de Granblue Fantasy: Relink à venir ce 9 juillet. Fraux et Fediel.