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Les livres ne se contentent pas de consigner ce qui est connu.



Parfois, ils annoncent ce qui va suivre.

Façonner l'avenir : Partenariat avec Unreal Engine et NVIDIA



Eclipse Glow Games a également dévoilé les coulisses de l'évolution technique du projet. Le studio travaille directement avec les ingénieurs d'Unreal Engine et de NVIDIA afin de garantir que les ambitions visuelles du jeu s'accompagnent d'une stabilité et d'une fluidité d'image irréprochables sur toutes les plateformes.



- Intégration d'Unreal Engine : Wei Liu, directeur technique d'Unreal Engine Chine, a révélé que les équipes ont mené une analyse systématique des goulots d'étranglement du CPU et du GPU pour Tides of Annihilation. Cette collaboration a permis d'optimiser le pipeline d'animation et de gameplay, réduisant ainsi considérablement la charge de calcul.



- Innovation basée sur les nanites : Kai Yuan, artiste technique principal de Tides of Annihilation, a détaillé l'utilisation du système propriétaire d'Unreal Engine basé sur les nanites, notamment pour les combats contre les « Chevaliers Géants ». Ce système utilise l'optimisation automatique des collisions et des ombres pour préserver la haute fidélité des textures lors des déplacements rapides, sans impacter les performances.



- NVIDIA Path Tracing et optimisation des pilotes : s’appuyant sur la prise en charge déjà annoncée du DLSS et du path tracing, NVIDIA propose une analyse approfondie des performances et une optimisation au niveau des pilotes. Ainsi, les joueurs disposant de configurations matérielles très variées peuvent profiter d’une expérience fluide et immersive.

Avec ce petit teaser les développeurs d'Eclipse Glow Games donnent rendez-vous pour cet été pour un nouvel aperçu de Tides of Annihilation et notamment une demo jouable.Pour patienter, le point technique avec une vidéo sur les coulisses du développement :