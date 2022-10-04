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Vos jeux de la semaine ?
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kevinmccallisterrr
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burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
05/03/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
207
visites since opening :
725406
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Alors vous vous amusez sur quoi ?
tags :
1
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burningcrimson
posted the 05/03/2026 at 09:37 AM by
kevisiano
comments (
9
)
shinz0
posted
the 05/03/2026 at 09:48 AM
Crisom Desert, j'aime bien, je passe de bons moments dessus
Like Dragon, c'est cool avec Ichi
burningcrimson
posted
the 05/03/2026 at 09:51 AM
Metal Slug
churos45
posted
the 05/03/2026 at 10:11 AM
Semaine full point & click.
J'ai fini la plupart des jeux Rusty Lake (m'en reste 2), ainsi que The Inner World The Last Wind Monk que je laissais trainer depuis des mois.
pcverso
posted
the 05/03/2026 at 10:18 AM
Squad , fini resident evil requiem, prince of persia the lost crown.
marchand2sable
posted
the 05/03/2026 at 10:22 AM
Platine
de
Pragmata
. Vraiment top le jeu.
terminagore
posted
the 05/03/2026 at 10:37 AM
Nioh 3 : fini, et vraiment un bon opus, même si agaçant sur la toute fin à cause de la réutilisation sans aucune imagination d'ennemis/boss de façon débile. Ya tout un tunnel qui aurait pu être zappé sans que ce soit problématique mais ils ont pas pu s'empêcher de gaver le joueur de façon inutile.
Sinon commencé Ninja Gaiden 4, et après la première zone que j'ai trouvé sympa, je déchante un peu depuis l'arrivée dans la deuxième. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a à proposer (2-3 gimmick qui se répètent en boucle), et je commence déjà à me lasser.
J'espère que ça va s'améliorer par la suite.
ratchet
posted
the 05/03/2026 at 10:41 AM
Stellar Blade je le platine soit cet aprem soit demain, bordel comme j’ai fais pour attendre 2ans
Dinguerie le jeu !
walterwhite
posted
the 05/03/2026 at 10:41 AM
Pragmata, un vrai kif
yanssou
posted
the 05/03/2026 at 10:50 AM
Sur la fin de mon Run sur Clair Obscur.
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Like Dragon, c'est cool avec Ichi
J'ai fini la plupart des jeux Rusty Lake (m'en reste 2), ainsi que The Inner World The Last Wind Monk que je laissais trainer depuis des mois.
Sinon commencé Ninja Gaiden 4, et après la première zone que j'ai trouvé sympa, je déchante un peu depuis l'arrivée dans la deuxième. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a à proposer (2-3 gimmick qui se répètent en boucle), et je commence déjà à me lasser.
J'espère que ça va s'améliorer par la suite.
Dinguerie le jeu !