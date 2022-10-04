Vos jeux de la semaine ?
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Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 05/03/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Alors vous vous amusez sur quoi ?
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    burningcrimson
    posted the 05/03/2026 at 09:37 AM by kevisiano
    comments (9)
    shinz0 posted the 05/03/2026 at 09:48 AM
    Crisom Desert, j'aime bien, je passe de bons moments dessus
    Like Dragon, c'est cool avec Ichi
    burningcrimson posted the 05/03/2026 at 09:51 AM
    Metal Slug
    churos45 posted the 05/03/2026 at 10:11 AM
    Semaine full point & click.
    J'ai fini la plupart des jeux Rusty Lake (m'en reste 2), ainsi que The Inner World The Last Wind Monk que je laissais trainer depuis des mois.
    pcverso posted the 05/03/2026 at 10:18 AM
    Squad , fini resident evil requiem, prince of persia the lost crown.
    marchand2sable posted the 05/03/2026 at 10:22 AM
    Platine de Pragmata. Vraiment top le jeu.
    terminagore posted the 05/03/2026 at 10:37 AM
    Nioh 3 : fini, et vraiment un bon opus, même si agaçant sur la toute fin à cause de la réutilisation sans aucune imagination d'ennemis/boss de façon débile. Ya tout un tunnel qui aurait pu être zappé sans que ce soit problématique mais ils ont pas pu s'empêcher de gaver le joueur de façon inutile.

    Sinon commencé Ninja Gaiden 4, et après la première zone que j'ai trouvé sympa, je déchante un peu depuis l'arrivée dans la deuxième. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a à proposer (2-3 gimmick qui se répètent en boucle), et je commence déjà à me lasser.

    J'espère que ça va s'améliorer par la suite.
    ratchet posted the 05/03/2026 at 10:41 AM
    Stellar Blade je le platine soit cet aprem soit demain, bordel comme j’ai fais pour attendre 2ans

    Dinguerie le jeu !
    walterwhite posted the 05/03/2026 at 10:41 AM
    Pragmata, un vrai kif
    yanssou posted the 05/03/2026 at 10:50 AM
    Sur la fin de mon Run sur Clair Obscur.
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