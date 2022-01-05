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Wuchang : Fallen Feathers
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name : Wuchang : Fallen Feathers
platform : Playstation 5
editor : 505 Games
developer : Leenzee
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/28/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Digital Bros rachète l'IP Wuchang
Actualité


Digital Bros, la société mère de l'éditeur 505 Games, a annoncé ce matin avoir racheté la propriété intellectuelle (IP) Wuchang au studio chinois Leenzee pour un montant de 4 millions d'euro. Cette action a pour but de sécuriser l'IP pour de futurs projets.



Cela fait surtout suite aux difficultés rencontrées par Leenzee en Chine où le studio a dû faire face à la censure qui a plombé les ventes du jeu (et oui le boycotte ça peut fonctionner, malheureusement dans ce cas ici...).

Après forcément le studio étant en difficulté financière, la revente de leur l'IP à un grand groupe d'édition signe aussi un aveux d'échec.
    tags : wuchang leenzee
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    yukilin
    posted the 04/28/2026 at 08:24 AM by masharu
    comments (1)
    olex posted the 04/28/2026 at 08:44 AM
    Je sais pas si c'est judicieux vu le four... D'autant plus que Digital Bros sont eux-mêmes dans un état financier fébrile, et ont dû céder quelques licences et droits d'édition il y a de cela plusieurs mois. Ils se foutent davantage dans la merde, à mon humble avis.
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