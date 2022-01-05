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Digital Bros, la société mère de l'éditeur 505 Games, a annoncé ce matin avoir racheté la propriété intellectuelle (IP) Wuchang au studio chinois Leenzee pour un montant de 4 millions d'euro. Cette action a pour but de sécuriser l'IP pour de futurs projets.Cela fait surtout suite aux difficultés rencontrées par Leenzee en Chine où le studio a dû faire face à la censure qui a plombé les ventes du jeu (et oui le boycotte ça peut fonctionner, malheureusement dans ce cas ici...).Après forcément le studio étant en difficulté financière, la revente de leur l'IP à un grand groupe d'édition signe aussi un aveux d'échec.