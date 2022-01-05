Actualité

Petite actualité, promit par Dragami Games voici un aperçu en jeu de la dernière apparence pour Juliet créé par les gagnants du concours de costumes organisé par l'éditeur l'an dernier, le costume succube qui est un de mes préférés de cette réédition du jeu. Du concours, reste à venir le costume Kogal qui était le choix des développeurs.