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Lollipop Chainsaw RePop
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name : Lollipop Chainsaw RePop
platform : PC
editor : Kadokawa Games
developer : N.C
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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group information
Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/23/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 315
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Lollipop Chainsaw RePOP montre le dernier costume du concours 2025
Actualité
Petite actualité, promit par Dragami Games voici un aperçu en jeu de la dernière apparence pour Juliet créé par les gagnants du concours de costumes organisé par l'éditeur l'an dernier, le costume succube qui est un de mes préférés de cette réédition du jeu. Du concours, reste à venir le costume Kogal qui était le choix des développeurs.

ex-Twitter - https://x.com/Dragami_Games/status/2047148649403302130
    tags : lollipop chainsaw dragami games
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    posted the 04/23/2026 at 07:28 AM by masharu
    comments (2)
    rogeraf posted the 04/23/2026 at 08:10 AM
    Elle est meme pas sortie sur mon Acer spacialabs 27 pouces pour la regarder en 3D
    victornewman posted the 04/23/2026 at 08:13 AM
    Si ça permet de grandir l'image de la femme , pourquoi pas !
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