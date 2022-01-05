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Playerunknown's Battlegrounds
8
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name : Playerunknown's Battlegrounds
platform : PC
editor : Bluehole Studio
developer : Bluehole Studio
genre : action
multiplayer : Jusqu'à 100 en ligne
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/03/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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EVE de Stellar Blade arrive dans le Battle Royal PUBG le 8 avril sur PC, le 16 sur PS5/XS
Actualité


Je l'avais rapporté ici avec le teasé d'il y a 1 semaine, c'est désormais officiel et alors que c'est PUBG Mobile qui reçoit d'habitude ce genre de collaborations cross-over, EVE du jeu Stellar Blade arrive dans le jeu PUBG: Battlegrounds sur PC et consoles (dont Xbox ironiquement ), le 8 avril sur Steam et le 16 avril sur PS5/XS.

EVE sera le 3e personnage "contender" du jeu, après les 2 premiers personnages originaux propre à PUBG. Les joueurs pourront ainsi personnaliser l'apparence d'EVE en progressant afin de débloquer les tenues War Dress et Comfort Force, qui auront chacune des emotes et effets visuels différents.



Au moins ça n'est pas Fortnite .
    tags : pubg playerunknown's battlegrounds shift up stellar blade krafton
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    posted the 04/03/2026 at 12:06 PM by masharu
    comments (3)
    rogeraf posted the 04/03/2026 at 12:58 PM
    Jamais compris cette hype de persos téléchargeable payant ... J'ai du laché 10 euros une fois pour un season pass de PUBG (xbox) sur 8/9 ans
    akinen posted the 04/03/2026 at 01:05 PM
    J'attends l'annonce Switch 2
    masharu posted the 04/04/2026 at 10:27 PM
    J'ai corrigé, c'est la semaine suivante (16 avril) sur console, le 8 ce n'est que sur PC.
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