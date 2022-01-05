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Je l'avais rapporté ici avec le teasé d'il y a 1 semaine, c'est désormais officiel et alors que c'est PUBG Mobile qui reçoit d'habitude ce genre de collaborations cross-over, EVE du jeu Stellar Blade arrive dans le jeu PUBG: Battlegrounds sur PC et consoles (dont Xbox ironiquement), le 8 avril sur Steam et le 16 avril sur PS5/XS.EVE sera le 3e personnage "contender" du jeu, après les 2 premiers personnages originaux propre à PUBG. Les joueurs pourront ainsi personnaliser l'apparence d'EVE en progressant afin de débloquer les tenues War Dress et Comfort Force, qui auront chacune des emotes et effets visuels différents.Au moins ça n'est pas Fortnite