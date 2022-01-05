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Playerunknown's Battlegrounds
8
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name : Playerunknown's Battlegrounds
platform : PC
editor : Bluehole Studio
developer : Bluehole Studio
genre : action
multiplayer : Jusqu'à 100 en ligne
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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group information
Waifukyo
10
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/27/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 297
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PUBG - Un second teaser pour la collaboration avec Stellar Blade
Actualité


En attendant d'en savoir plus, voici un second teaser pour la collaboration avec Stellar Blade mettant en scène EVE dans le fameux avions de PUBG: Battleground. On sait seulement que l'apparence d'EVE sera disponible via le Workshop et aura des niveaux d'améliorations (changements visuels).
    tags : pubg playerunknown's battlegrounds shift up stellar blade krafton
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    posted the 03/27/2026 at 10:23 AM by masharu
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