description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
En attendant d'en savoir plus, voici un second teaser pour la collaboration avec Stellar Blade mettant en scène EVE dans le fameux avions de PUBG: Battleground. On sait seulement que l'apparence d'EVE sera disponible via le Workshop et aura des niveaux d'améliorations (changements visuels).