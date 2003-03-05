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Annoncée en décembre dernier, la BloodRayne Definitive Collection a désormais une date de sortie : ça sera le 29 juin prochain sur NS1 et PS5. La collection comprend les jeux remasterisés BloodRayne: Revamped, BloodRayne 2: Revamped et BloodRayne Betrayal: Fresh Bites. L'édition collector comprend également un artbook, un poster, l'OST et des stickers.