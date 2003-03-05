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BloodRayne
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name : BloodRayne
platform : PC
editor : Majesco Entertainment
developer : Terminal Reality
genre : action-aventure
european release date : 05/03/2003
us release date : 10/20/2002
other versions : Xbox - PlayStation 2 - GameCube
official website : http://www.bloodrayne.com/
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Une date pour la BloodRayne Definitive Collection
Actualité


Annoncée en décembre dernier, la BloodRayne Definitive Collection a désormais une date de sortie : ça sera le 29 juin prochain sur NS1 et PS5. La collection comprend les jeux remasterisés BloodRayne: Revamped, BloodRayne 2: Revamped et BloodRayne Betrayal: Fresh Bites. L'édition collector comprend également un artbook, un poster, l'OST et des stickers.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/03/bloodrayne-definitive-collection-launches-july-29
    tags : bloodrayne wayforward
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    posted the 03/26/2026 at 03:29 PM by masharu
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