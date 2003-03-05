description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Annoncée en décembre dernier, la BloodRayne Definitive Collection a désormais une date de sortie : ça sera le 29 juin prochain sur NS1 et PS5. La collection comprend les jeux remasterisés BloodRayne: Revamped, BloodRayne 2: Revamped et BloodRayne Betrayal: Fresh Bites. L'édition collector comprend également un artbook, un poster, l'OST et des stickers.