description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Prévu pour le 30 avril prochain sur PS5/XS/Steam, Invincible VS continue d'étoffer son casting avec aujourd'hui l'ajout de Katherine Cha alias Dupli-Kate. Dans l'anime, elle est capable de se dédoubler, son gameplay ici se base donc sur l'utilisation de clones.
Un jeu comme ça à l'époque de Skullgirls ça aurait cartonner, aujourd'hui bon courage.