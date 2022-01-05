profile
Invincible VS
name : Invincible VS
platform : PC
editor : Skybound Games
developer : Quarter Up
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
group information
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/03/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 278
visites since opening : 627080
subscribers : 4
bloggers : 1
Invincible VS - Au tour de Dupli-Kate (trailer)
Actualité


Prévu pour le 30 avril prochain sur PS5/XS/Steam, Invincible VS continue d'étoffer son casting avec aujourd'hui l'ajout de Katherine Cha alias Dupli-Kate. Dans l'anime, elle est capable de se dédoubler, son gameplay ici se base donc sur l'utilisation de clones.


EventHubs - https://www.eventhubs.com/news/2026/mar/03/dupli-kate-invincible-vs-trailer/
    posted the 03/03/2026 at 06:53 PM by masharu
    comments (6)
    mercure7 posted the 03/03/2026 at 07:11 PM
    Ils ont toujours pas compris que les combos à rallonge qui durent 20sec+, ça fait fuir les nouveaux venus au bout de 2 matchs, à servir de punching ball sans pouvoir interagir avec l'autre joueur, et n'apporte rien au jeu au final . . .
    osiris67 posted the 03/03/2026 at 07:14 PM
    J aime bien, il est trouvable en preco sous les 40, je vais prendre.
    victornewman posted the 03/03/2026 at 07:24 PM
    le up graphique du jeu depuis sa présentation ! j'adore !! j'ai préco le collector
    thelastone posted the 03/03/2026 at 07:46 PM
    Le costume preco le plus pété
    ravyxxs posted the 03/03/2026 at 07:47 PM
    Le jeu va mourir comme 2XKO, y a plus de place pour les jeux de combat random j'ai l'impression, la communauté se meurt et ne supporte QUE les jeux Capcom,ATLUS et Nether.

    Un jeu comme ça à l'époque de Skullgirls ça aurait cartonner, aujourd'hui bon courage.
    victornewman posted the 03/03/2026 at 07:54 PM
    ravyxxs Tu sais, tout le monde ne joue pas pour le multi. Moi, je veux juste un bon contenu solo.
