Vos jeux de la semaine ?
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
Vos jeux de la semaine ?
Y a du très lourd qui arrive. Certains sont sur Nioh 3 ?



    posted the 02/08/2026 at 12:24 PM by kevisiano
    comments (17)
    hypermario posted the 02/08/2026 at 12:25 PM
    SimCity Snes
    zekk posted the 02/08/2026 at 12:29 PM
    FF7 Rebirth et Fantasian
    mishinho posted the 02/08/2026 at 12:33 PM
    Oui Nioh 3 ici, plus difficile que les 2 premiers pour le moment
    ravyxxs posted the 02/08/2026 at 12:39 PM
    Nioh 3
    olimar59 posted the 02/08/2026 at 12:43 PM
    J'ai fini la pépite Dispatch que je recommence
    micheljackson posted the 02/08/2026 at 12:43 PM
    Comme j'ai enfin pu mettre la main sur un CRT,
    Entre 2 parties de DQ7 Réimaginé, j'ai passé la semaine sur des shmups de la Megadrive et de la SFC via les Everdrive Pro de Krikzz
    notamment Sonic Wings, Macross Scrambled Valkyrie, Gynoug et Thunder Force IV
    CRT > ALL
    ziggourat posted the 02/08/2026 at 12:48 PM
    J'ai terminé FFVII Remake sur Switch 2, je reprends donc ma partie de Xeno 3 au calme

    +Testé Pragmata sur S2 qui pourrait bien être une petite surprise, j'en attendait pas grand chose, et ça semble pas mal du tout
    zekk posted the 02/08/2026 at 12:59 PM
    J'ai aussi testé la démo de pragmata, je trouve ça très bien, mais ça n'est pas pour moi !
    vohmp posted the 02/08/2026 at 01:12 PM
    Dq7 reimagined
    badeuh posted the 02/08/2026 at 01:15 PM
    DQ11S (Switch)
    DQ:Builder (Switch)
    AC:NH (Switch 2)
    FF9 (PSP)
    Ridge Racer (PSP)

    Et vu que la semaine n'est pas terminée, je pense faire un peu de MKW
    natedrake posted the 02/08/2026 at 01:22 PM
    Démo de Pragmata, bien sympa. À voir pour le jeu final. Vivement Reanimal la semaine prochaine.
    idd posted the 02/08/2026 at 01:33 PM
    J'ai platiné Grandblue Fantasy Relink pile la veille l'annonce du DLC
    Et j'ai commencé Nioh 3
    churos45 posted the 02/08/2026 at 01:38 PM
    J'ai commencé Routine. L'ambiance est excellente mais les ennemis savent un peu trop où on se trouve bizarrement
    pcverso posted the 02/08/2026 at 01:42 PM
    Stellar blade ,bioshock, jurassic world 3,star citizen et ace combat 7
    battossai posted the 02/08/2026 at 01:56 PM
    The Crew Motorfest et Blood Omen Legacy of Kain (le jeu a mal vieilli, un peu rigide mais quelle VF )
    ioop posted the 02/08/2026 at 02:20 PM
    j'attends RE ...
    terminagore posted the 02/08/2026 at 04:43 PM
    Un peu de de Mario Kart 8, et effectivement pas mal de Nioh 3 depuis vendredi. C’est toujours aussi fun, addictif, et l’apport de l’open world est totalement pertinent.
