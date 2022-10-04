accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
02/08/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles :
196
196
kevisiano
(creator)
channel
Vos jeux de la semaine ?
Y a du très lourd qui arrive. Certains sont sur Nioh 3 ?
posted the 02/08/2026 at 12:24 PM by
kevisiano
comments (
17
)
hypermario
posted
the 02/08/2026 at 12:25 PM
SimCity Snes
zekk
posted
the 02/08/2026 at 12:29 PM
FF7 Rebirth et Fantasian
mishinho
posted
the 02/08/2026 at 12:33 PM
Oui Nioh 3 ici, plus difficile que les 2 premiers pour le moment
ravyxxs
posted
the 02/08/2026 at 12:39 PM
Nioh 3
olimar59
posted
the 02/08/2026 at 12:43 PM
J'ai fini la pépite Dispatch que je recommence
micheljackson
posted
the 02/08/2026 at 12:43 PM
Comme j'ai enfin pu mettre la main sur un CRT,
Entre 2 parties de DQ7 Réimaginé, j'ai passé la semaine sur des shmups de la Megadrive et de la SFC via les Everdrive Pro de Krikzz
notamment Sonic Wings, Macross Scrambled Valkyrie, Gynoug et Thunder Force IV
CRT > ALL
ziggourat
posted
the 02/08/2026 at 12:48 PM
J'ai terminé FFVII Remake sur Switch 2, je reprends donc ma partie de Xeno 3 au calme
+Testé Pragmata sur S2 qui pourrait bien être une petite surprise, j'en attendait pas grand chose, et ça semble pas mal du tout
zekk
posted
the 02/08/2026 at 12:59 PM
J'ai aussi testé la démo de pragmata, je trouve ça très bien, mais ça n'est pas pour moi !
vohmp
posted
the 02/08/2026 at 01:12 PM
Dq7 reimagined
badeuh
posted
the 02/08/2026 at 01:15 PM
DQ11S (Switch)
DQ:Builder (Switch)
AC:NH (Switch 2)
FF9 (PSP)
Ridge Racer (PSP)
Et vu que la semaine n'est pas terminée, je pense faire un peu de MKW
natedrake
posted
the 02/08/2026 at 01:22 PM
Démo de Pragmata, bien sympa. À voir pour le jeu final. Vivement Reanimal la semaine prochaine.
idd
posted
the 02/08/2026 at 01:33 PM
J'ai platiné Grandblue Fantasy Relink pile la veille l'annonce du DLC
Et j'ai commencé Nioh 3
churos45
posted
the 02/08/2026 at 01:38 PM
J'ai commencé Routine. L'ambiance est excellente mais les ennemis savent un peu trop où on se trouve bizarrement
pcverso
posted
the 02/08/2026 at 01:42 PM
Stellar blade ,bioshock, jurassic world 3,star citizen et ace combat 7
battossai
posted
the 02/08/2026 at 01:56 PM
The Crew Motorfest et Blood Omen Legacy of Kain (le jeu a mal vieilli, un peu rigide mais quelle VF
)
ioop
posted
the 02/08/2026 at 02:20 PM
j'attends RE ...
terminagore
posted
the 02/08/2026 at 04:43 PM
Un peu de de Mario Kart 8, et effectivement pas mal de Nioh 3 depuis vendredi. C’est toujours aussi fun, addictif, et l’apport de l’open world est totalement pertinent.
Et j'ai commencé Nioh 3