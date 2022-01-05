Collection













































En vrac pour rattraper le mois de janvier avec quelques nouvelles figurines majoritairement non-officielles.Ne me demandez pas d'expliquer ce qu'est le shibari, cet art érotique japonais consistant à couvrir son corps de cordes nouées, sans pour autant être entravé mais limite du bondage tout de même, ne me le demandez pas svpC'est pourtant le concept même du personnage de Seori, la nouvelle girl du dernier opus de la série Ninja Gaiden. Une figurine non-officielle réalisée par Hyperspace Studio vient "sublimer" ce concept :Dimension: 65cm sur 22cm sur 20cm (échelle 1/4).Du coté anime, une nouvelle figurine non-officielle pour Ryuko Matoi par Mask Studio et une autre pour Angewomon par MT Studio :Ryuko Matoi : 32,7cm sur 20,4cm sur 18cm (échelle 1/6).Angewomon : 46cm sur 37cm sur 21cm (échelle 1/4).Pour les fans du jeu mobile Fate/Grand Order, voici une figurine elle aussi non-officielle de Jeanne d'Arc Alter en maillot de bain réalisée par Comic Hero Studio.Dimensions : 23cm sur 18cm sur 16cm (échelle 1/6).Si jamais le fan-service vous tue, il y a aussi à venir cette figurine :Bon, la seule figurine "safe" de l'article. On enchaine avec la gardienne du feu de Dark Soul 3, simple mais plutôt classe. Réalisée par HunDian Studio (figurine non-officielle).Dimension : 47cm sur 20cm sur 21cm (échelle 1/4)Nouvelle figurine pour Juri, réalisé par Coolbear Studio. Celle-ci dispose d'une version sans pantalon au choix haha.Dimension : 48cm sur 52cm sur 24cm (échelle 1/4).Scarlet (NIKKE / Stellar Blade) par PA Create Studio :Dimension : 55cm sur 48cm sur 38cm (échelle 1/4)Mythra (Xenoblade 2) par Kod Studio :Pour finir, les figurines les plus sexy du lots. Voici tout d'abord une figurine visuellement imposante pour Sally Blanchetête de World of Warcraft, réalisée par BUS Studio.Dimension : 68cm sur 40cm sur 26cm (échelle 1/4)Voici deux 2 lapines, une figurine officielle de Loen de Browndust II réalisé par Lovely et une non-officielle pour Rouge réalisée par , certaines plus fan-service qu'en jeux(pour ceux qui savent...).Loen et Rouge sont à échelle 1/6.Si je devais relayer les figurines des jeux service Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Waves et cie, je n'en finirais pas. Mais je vais qu'en même faire cet effort ici.On termine par Wuthering Waves avec 2 figurines non-officielles de Ione par Halo Yume, et de Galbrena par Rumeng Studio qui je suis certain n'est pas habillée comme ça dans le jeu...