The First Descendant
platform : Playstation 5
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
The First Descendant - Une cinématique pour Dia
Actualité


Dia, capturée par les Vulgus, a été le sujets d'expériences et de manipulations mentales. Heureusement, elle a depuis été sauvé par sa mère, Gley. Elle est qu'en même restée dans la capsule de soin dans l'infirmerie du hub du jeu depuis presque 10 mois maintenant .

Dia arrive dans la sélection des légataires dans The First Descendant le 5 février prochain (faudra évidemment farmer les composants nécessaires pour l'obtenir gratuitement, ou payer...). Actuellement il y a une campagne de connexion au jeu pour obtenir notamment des modules pour Dia.




Les prochains tenues gratuites : Tenue de jocket pour Dia (21e jours de connexion), et tenue de soubrette pour Ines (35e jours de connexion).
    tags : nexon the first descendant
    posted the 01/30/2026 at 01:49 PM by masharu
    comments (3)
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 02:49 PM
    Heu manipulation en bas plutôt
    Putain c'est glauque comme trailer. Qu'est ce qu'il leur ai passé par la tête
    masharu posted the 01/30/2026 at 03:10 PM
    rogeraf Les Vulgus manipulent les humains pour les endoctriner. Quelques temps avant le début du jeu Dia a été capturé et brainwashed pour tuer des humains. On a même un combat de boss contre elle.
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 03:40 PM
    masharu tu t'y connais mieux que moi, juste osé de faire le trailer sur une consultation gyneco forcée, mais bon c'est peu être un ptit dérapage qui n'est pas dans l'Adn du jeu
