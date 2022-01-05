Actualité





Dia, capturée par les Vulgus, a été le sujets d'expériences et de manipulations mentales. Heureusement, elle a depuis été sauvé par sa mère, Gley. Elle est qu'en même restée dans la capsule de soin dans l'infirmerie du hub du jeu depuis presque 10 mois maintenantDia arrive dans la sélection des légataires dans The First Descendant le 5 février prochain (faudra évidemment farmer les composants nécessaires pour l'obtenir gratuitement, ou payer...). Actuellement il y a une campagne de connexion au jeu pour obtenir notamment des modules pour Dia.Les prochains tenues gratuites : Tenue de jocket pour Dia (21e jours de connexion), et tenue de soubrette pour Ines (35e jours de connexion).