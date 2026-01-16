ONE PIECE Gamekyo team
group information
La one piece team
47
Likes
Likers
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 01/16/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 436
visites since opening : 2163702
subscribers : 49
bloggers : 9
channel
members (49)
more members
all
One Piece 1171
https://mangamoins.com/?scan=OP1171
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, mrponey, junaldinho
    posted the 01/16/2026 at 12:18 PM by yanssou
    comments (10)
    fan2jeux posted the 01/16/2026 at 12:46 PM
    Quand gaban dit que loki n a aucune idées de ce qui est arrivé à harald en terre sainte, que sous entend t il?
    tsume94 posted the 01/16/2026 at 01:32 PM
    Très content de revenir au présent et revoir les Mugi !

    Très bon chapitre avec des scènes assez touchante entre la détresse de Shanks par rapport à ses origines et Gaban qui le prend dans ses bras, la tristesse de Loki devant le corps de son père et l'envie de le venger tout en honorant ce pourquoi il a vécu et la nouvelle relation fraternel en Hajrudin et Loki !

    Je sens que le duo Loki et Luffy va être légendaire dans la suite de One Piece mais j'espère fortement que Ussop arrivera à se faire une grande place dans la suite de l'arc avec toute ces grandes figures puissantes !
    vieuxconsoleux posted the 01/16/2026 at 01:45 PM
    Ah enfin!!
    tripy73 posted the 01/16/2026 at 01:48 PM
    fan2jeux : je me suis dis la même chose, probablement le fait qu'il ait été manipulé en lui faisant miroité l'entrée des géants dans le gouvernement mondial, pour au final lui demander de faire de son peuple le bras armée du gouvernement mondial à la demande de Imu qui est au final un dirigeant illégitime.
    vieuxconsoleux posted the 01/16/2026 at 01:55 PM
    Mais non pause la semaine prochaine grrr
    malroth posted the 01/16/2026 at 02:18 PM
    Cool le retour au présent et en plus ça n'a pas l'air de trop trainer, j'espere il gardera ce rythme. Tres bon chapitre
    kikoo31 posted the 01/16/2026 at 03:16 PM
    Vivement la fin de l'arc qu'on passe à la dernière ligne droite
    khazawi posted the 01/16/2026 at 03:21 PM
    Loki le GOAT
    bladagun posted the 01/16/2026 at 04:40 PM
    kikoo31 j'aime pas ce genre de phrase
    ratchet posted the 01/16/2026 at 05:24 PM
    2 chapitres en 1 mois et demi bordel…
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo