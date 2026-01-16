accueil
ONE PIECE Gamekyo team
La one piece team
ONE PIECE Gamekyo team
bladagun
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
bladagun
06/30/2008
01/16/2026
LA team de one piece sur gamekyo
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
436
2163702
49
One Piece 1171
https://mangamoins.com/?scan=OP1171
posted the 01/16/2026 at 12:18 PM by
yanssou
comments (
10
)
fan2jeux
posted
the 01/16/2026 at 12:46 PM
Quand gaban dit que loki n a aucune idées de ce qui est arrivé à harald en terre sainte, que sous entend t il?
tsume94
posted
the 01/16/2026 at 01:32 PM
Très content de revenir au présent et revoir les Mugi !
Très bon chapitre avec des scènes assez touchante entre la détresse de Shanks par rapport à ses origines et Gaban qui le prend dans ses bras, la tristesse de Loki devant le corps de son père et l'envie de le venger tout en honorant ce pourquoi il a vécu et la nouvelle relation fraternel en Hajrudin et Loki !
Je sens que le duo Loki et Luffy va être légendaire dans la suite de One Piece mais j'espère fortement que Ussop arrivera à se faire une grande place dans la suite de l'arc avec toute ces grandes figures puissantes !
vieuxconsoleux
posted
the 01/16/2026 at 01:45 PM
Ah enfin!!
tripy73
posted
the 01/16/2026 at 01:48 PM
fan2jeux
: je me suis dis la même chose, probablement le fait qu'il ait été manipulé en lui faisant miroité l'entrée des géants dans le gouvernement mondial, pour au final lui demander de faire de son peuple le bras armée du gouvernement mondial à la demande de Imu qui est au final un dirigeant illégitime.
vieuxconsoleux
posted
the 01/16/2026 at 01:55 PM
Mais non pause la semaine prochaine grrr
malroth
posted
the 01/16/2026 at 02:18 PM
Cool le retour au présent et en plus ça n'a pas l'air de trop trainer, j'espere il gardera ce rythme. Tres bon chapitre
kikoo31
posted
the 01/16/2026 at 03:16 PM
Vivement la fin de l'arc qu'on passe à la dernière ligne droite
khazawi
posted
the 01/16/2026 at 03:21 PM
Loki le GOAT
bladagun
posted
the 01/16/2026 at 04:40 PM
kikoo31
j'aime pas ce genre de phrase
ratchet
posted
the 01/16/2026 at 05:24 PM
2 chapitres en 1 mois et demi bordel…
