Gamekyo au TOP
group information
Gamekyo au TOP
3
Likes
Likers
name : Gamekyo au TOP
title : Gamekyo au TOP
screen name : gat
url : http://www.gamekyo.com/group/gat
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2025
last update : 01/15/2026
description : Un groupe qui sera consacré à différent "Top".
tags :
articles : 62
visites since opening : 102296
subscribers : 3
bloggers : 2
channel
members (3)
more members
Top 10 des jeux les plus attendus de 2026 par Gamekyo
- Voici les résultats après environ 2 semaines de votes, comme prévu, beaucoup d'égalités comme bien souvent dans ce genre de top.

10 ème : Forza Horizon 6/Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties/Splatoon Raiders et Mario Wonder Nintendo Switch 2 Éditions avec 3 points chacun



9 ème : Fire Emblem Fortune's Weaves/Trails In The Sky 2nd Chapter/Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur et Tides of Anihilation avec 4 votes chacun



8 ème : Tomb Raider Legacy of Atlantis/Wolverine/Reanimal et Saros avec 5 points chacun



7 ème : Dragon Quest VII Reimagined avec 6 points



6 ème : Fable et The Blood of Dawnwalker avec 8 points



5 ème : Crimson Desert avec 9 points



4 ème : Pragmata avec 10 points



3 ème et medaille de bronze : Phantom Blade Zero et 007 First Light avec 11 points



2 eme et médaille d'argent : Grand Theft Auto VI et Onimusha Way of The Sword avec 14 points chacun :



1 er et médaille d'or pour Resident Evil Requiem avec 21 points



Merci à tous les participants pour avoir permis d'établir ce classement et merci aussi à @NicolasGourry pour son aide pour la présentation et la recompte des points.

Bon après je pense aussi que si GTA 6 n'est "que" deuxième, c'est aussi parce qu'on en a pas vu assez très clairement x) Mais bravo à RE9 qui est quand même loin devant !
    tags :
    8
    Likes
    Who likes this ?
    gaeon, nicolasgourry, famimax, burningcrimson, nindo64, marchand2sable, bourbon, adamjensen
    posted the 01/15/2026 at 09:29 AM by mrpopulus
    comments (12)
    nicolasgourry posted the 01/15/2026 at 09:54 AM
    Capcom en force
    marchand2sable posted the 01/15/2026 at 10:32 AM
    RE forever
    jenicris posted the 01/15/2026 at 11:18 AM
    Très bon top
    parrain59 posted the 01/15/2026 at 12:07 PM
    Je ne sais pas... je sens que l'on va tomber de haut avec ce Crimson Desert
    thelastone posted the 01/15/2026 at 12:07 PM
    Pragmata est si bon que ça ??
    jenicris posted the 01/15/2026 at 12:38 PM
    thelastone la démo est top
    nicolasgourry posted the 01/15/2026 at 12:56 PM
    thelastone je pense que le coté nouvelle licence AAA d'action/réfléxion de Capcom, joue beaucoup (en plus tu as Resident Evil 9 et Onimusha qui sont là, vu ce que l'on voit, ça rassure sur le fait que Capcom est au top sur le plan technique et au niveau du Gameplay) et comme le dit jenicris la démo à l'air de plaire.
    burningcrimson posted the 01/15/2026 at 01:02 PM
    Pas de GTA 6
    nicolasgourry posted the 01/15/2026 at 01:03 PM
    burningcrimson si "2 eme et médaille d'argent : Grand Theft Auto VI et Onimusha Way of The Sword avec 14 points chacun"
    burningcrimson posted the 01/15/2026 at 01:05 PM
    nicolasgourry autant pour moi, merci
    thelastone posted the 01/15/2026 at 01:21 PM
    Jenicris Nicolasgourry je vous crois je testerai ça à l'occasion
    nindo64 posted the 01/15/2026 at 02:29 PM
    parrain59 Pour l'avoir testé dans un salon, j'ai pas trouvé ça incroyable
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo