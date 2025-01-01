- Voici les résultats après environ 2 semaines de votes, comme prévu, beaucoup d'égalités comme bien souvent dans ce genre de top.Bon après je pense aussi que si GTA 6 n'est "que" deuxième, c'est aussi parce qu'on en a pas vu assez très clairement x) Mais bravo à RE9 qui est quand même loin devant !