- Voici les résultats après environ 2 semaines de votes, comme prévu, beaucoup d'égalités comme bien souvent dans ce genre de top.
10 ème : Forza Horizon 6/Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties/Splatoon Raiders et Mario Wonder Nintendo Switch 2 Éditions avec 3 points chacun
9 ème : Fire Emblem Fortune's Weaves/Trails In The Sky 2nd Chapter/Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur et Tides of Anihilation avec 4 votes chacun
8 ème : Tomb Raider Legacy of Atlantis/Wolverine/Reanimal et Saros avec 5 points chacun
7 ème : Dragon Quest VII Reimagined avec 6 points
6 ème : Fable et The Blood of Dawnwalker avec 8 points
5 ème : Crimson Desert avec 9 points
4 ème : Pragmata avec 10 points
3 ème et medaille de bronze : Phantom Blade Zero et 007 First Light avec 11 points
2 eme et médaille d'argent : Grand Theft Auto VI et Onimusha Way of The Sword avec 14 points chacun :
1 er et médaille d'or pour Resident Evil Requiem avec 21 points
Merci à tous les participants pour avoir permis d'établir ce classement et merci aussi à @NicolasGourry pour son aide pour la présentation et la recompte des points.
Bon après je pense aussi que si GTA 6 n'est "que" deuxième, c'est aussi parce qu'on en a pas vu assez très clairement x) Mais bravo à RE9 qui est quand même loin devant !
