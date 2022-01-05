profile
The First Descendant
name : The First Descendant
platform : Playstation 5
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
group information
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 01/15/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
articles : 243
visites since opening : 565626
subscribers : 4
bloggers : 1
The First Descendant - Un bref aperçu de Dia et costumes dancing et cowgirls
Actualité
Nexon a tenu son livestream mensuel afin de présenter les nouveautés et ajustements pour son jeu service The First Descendant. Je vais passer sur les détails, je vous laisse le livestream en bas d'article pour ceux qui veulent toutes les informations.

On attend l'arrivée de la nouvelle légataire Dia d'ici février. Rien de spécial hormis que les développeurs n'ont montré que quelques secondes de Dia dans le jeu et de manière involontaire. Dia qui est partie pour être la seconde légataire jouable avec l'apparence par défaut la plus sexy du roster, après Ines et son bodysuit noir. Le prochain livestream aura lieu le 3 février et montrera officiellement Dia en action.



Le reste de l'article ne concernera que les prochains costumes des légataires .



A partir du 15 janvier un nouvel évènement succédera à l'évènement d'hiver : le thème musical avec le concours entre les A-Girls et les Celextar dont les costumes payants sont visibles ci-dessus. Pour l'occasion le hub d'Albion aura des stands de musique.


Hailey ♥ (au milieu)


Nouveaux costumes payants qui arrivent d'ici la fin du mois : costumes retro dancing et costumes de cowgirl. D'anciens costumes vont également revenir pour ceux qui les avaient raté (notamment les habits asiatiques et de Saint Valentin).




Nexon a également dévoilé les gagnants du concours de costumes organisé l'an dernier, voici les costumes universelles (pour tous les légataires féminins) qui arriveront d'ici mars prochain :





    posted the 01/13/2026 at 10:53 AM by masharu
    comments (3)
    rogeraf posted the 01/13/2026 at 10:59 AM
    Coboy Bebop. Ca coute combien environ un costume dans le jeu ?
    masharu posted the 01/13/2026 at 01:47 PM
    rogeraf Ça dépend de s'il est universelle ou non, c'est soit 450 calibres soit 750 calibres. Pour l'achat, 520 calibres cela équivaut à 10€ et sachant qu'il y a des packs avec des emotes et cie pour avoir le tout un peu moins cher mais ouais c'est beaucoup haha.
    rogeraf posted the 01/13/2026 at 01:58 PM
    masharu ok merci oui pas donné mais apres c'est free to pay
