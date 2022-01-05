Actualité



Nexon a tenu son livestream mensuel afin de présenter les nouveautés et ajustements pour son jeu service The First Descendant. Je vais passer sur les détails, je vous laisse le livestream en bas d'article pour ceux qui veulent toutes les informations.On attend l'arrivée de la nouvelle légataire Dia d'ici février. Rien de spécial hormis que les développeurs n'ont montré que quelques secondes de Dia dans le jeu et de manière involontaire. Dia qui est partie pour être la seconde légataire jouable avec l'apparence par défaut la plus sexy du roster, après Ines et son bodysuit noir. Le prochain livestream aura lieu le 3 février et montrera officiellement Dia en action.Le reste de l'article ne concernera que les prochains costumes des légatairesA partir du 15 janvier un nouvel évènement succédera à l'évènement d'hiver : le thème musical avec le concours entre les A-Girls et les Celextar dont les costumes payants sont visibles ci-dessus. Pour l'occasion le hub d'Albion aura des stands de musique.Nouveaux costumes payants qui arrivent d'ici la fin du mois : costumes retro dancing et costumes de cowgirl. D'anciens costumes vont également revenir pour ceux qui les avaient raté (notamment les habits asiatiques et de Saint Valentin).Nexon a également dévoilé les gagnants du concours de costumes organisé l'an dernier, voici les costumes universelles (pour tous les légataires féminins) qui arriveront d'ici mars prochain :