profile
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
1
Likers
name : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
platform : Switch 2
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 01/08/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 237
visites since opening : 554254
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Monster Hunter Stories 3 - Capcom montre quelques croquis d'Eleanor
Jeux


Bonjour à tous ! La première illustration conceptuelle que j'aimerais vous présenter est celle d'Eleanor, princesse de Vermeil, la nation opposée au protagoniste.

Eleanor est un personnage rafraîchissant aux émotions bien définies. Elle est également douée en cuisine, et ses animations légères pendant les scènes de cuisine sont à ne pas manquer !

- AD Kawano


Au premier abord, que pensez-vous du personnage d'Eleanor ?



La première chose qui me frappe et m'intéresse pour le coup c'est l'apparence plus "mature" des personnages comparé aux 2 premiers opus des Monster Hunter Stories, et bien qu'elle ne soit pas jouable visiblement, j'aime beaucoup l'apparence d'Eleanor.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sera disponible le 13 mars prochain.
ex-Twitter - https://x.com/monsterhunter/status/2009203670328525220
    tags : capcom monster hunter stories
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/08/2026 at 09:38 PM by masharu
    comments (2)
    kujotaro posted the 01/08/2026 at 09:39 PM
    Il a l'air vraiment cool et plus mature comme tu dis. En plus d'être très joli.
    bladagun posted the 01/08/2026 at 10:44 PM
    Encore heureux qu'elle sache cuisiner...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo