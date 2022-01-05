Jeux

Bonjour à tous ! La première illustration conceptuelle que j'aimerais vous présenter est celle d'Eleanor, princesse de Vermeil, la nation opposée au protagoniste.



Eleanor est un personnage rafraîchissant aux émotions bien définies. Elle est également douée en cuisine, et ses animations légères pendant les scènes de cuisine sont à ne pas manquer !



- AD Kawano

Au premier abord, que pensez-vous du personnage d'Eleanor ?La première chose qui me frappe et m'intéresse pour le coup c'est l'apparence plus "mature" des personnages comparé aux 2 premiers opus des Monster Hunter Stories, et bien qu'elle ne soit pas jouable visiblement, j'aime beaucoup l'apparence d'Eleanor.Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sera disponible le 13 mars prochain.