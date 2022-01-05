profile
SNK
11
Likers
name : SNK
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/14/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 218
visites since opening : 521488
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
[Figurine] En vrac : Mai Shiranui en kimono + 4 figurines Shift Up
Collection
Pêle-mêle de quelques figurines sexy annoncées récemment.

On commence par une figurine officielle sous licence SNK, une de plus vu la quantité de figurine qui existe déjà concernant la demoiselle, Mai Shiranui ici portant un combo kimono+collant. Echelle 1/4 et sculptée par BearPanda (c'est leur seconde figurine de Mai sous licence).



Ensuite voici une figurine cette fois non-officielle de Tier Harribel du manga Bleach, réalisée par CROSS Studio. Dimensions: 38cm sur 20cm sur 19cm (échelle 1/6).





Voici maintenant une figurine réalisée par FWS Studio, que j'aime beaucoup déjà (j'ai un faible pour les tenues asiatiques), de Kaguya Urushibara du jeu mobile Blue Archive. Elle vient juste d'être annoncée, pas d'information sur ses spécificités.



Nouvelle figurine officielle pour EVE de Stellar Blade, ici scultée par les japonais de FLARE.




Autre figurine sur EVE, cette fois non-officielle, produite par Coolbear Studio. Existe en quatre versions différente, la 4e EVE porte la tenue Black Pearl, lingerie en récompense pour avoir trouvé toutes les canettes.




Pour finir avec Shift Up, ici un lot de 2 figurines officielles sur Blanca et Nera, les 2 soeurs Nikkes lapines du jeu mobile, dans leur kimono de l'event d'hivers 2023 ont été récemment présentés par Stargazer. Echelle 1/4, et pour les fans il est évidemment de n'en payer qu'un parmi les 2.





Je ne peux hélas tout couvrir des annonces de figurines notamment les officielles sous licence des éditeurs ce qui est je pense le plus intéressant pour le porte-monnaie (Mai Shiranui en kimono est à moins de 100 balles). Mais celles ici présentes c'était sur lesquelles je voulais vous les présenter.
    tags : snk kof king of fighters shift up nikke stellar blade goddess of victory
    1
    Like
    Who likes this ?
    fritesmayo76
    posted the 12/14/2025 at 05:40 PM by masharu
    comments (1)
    fritesmayo76 posted the 12/14/2025 at 09:29 PM
    La mai est totalement ratée, le visage c'est pas ça et pourquoi le kimono est en effet métal?
    Belle réussite pour les deux figs d'Eve par contre, à voir le prix
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo