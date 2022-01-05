Collection















Pêle-mêle de quelques figurines sexy annoncées récemment.On commence par une figurine officielle sous licence SNK, une de plus vu la quantité de figurine qui existe déjà concernant la demoiselle, Mai Shiranui ici portant un combo kimono+collant. Echelle 1/4 et sculptée par BearPanda (c'est leur seconde figurine de Mai sous licence).Ensuite voici une figurine cette fois non-officielle de Tier Harribel du manga Bleach, réalisée par CROSS Studio. Dimensions: 38cm sur 20cm sur 19cm (échelle 1/6).Voici maintenant une figurine réalisée par FWS Studio, que j'aime beaucoup déjà (j'ai un faible pour les tenues asiatiques), de Kaguya Urushibara du jeu mobile Blue Archive. Elle vient juste d'être annoncée, pas d'information sur ses spécificités.Nouvelle figurine officielle pour EVE de Stellar Blade, ici scultée par les japonais de FLARE.Autre figurine sur EVE, cette fois non-officielle, produite par Coolbear Studio. Existe en quatre versions différente, la 4e EVE porte la tenue Black Pearl, lingerie en récompense pour avoir trouvé toutes les canettes.Pour finir avec Shift Up, ici un lot de 2 figurines officielles sur Blanca et Nera, les 2 soeurs Nikkes lapines du jeu mobile, dans leur kimono de l'event d'hivers 2023 ont été récemment présentés par Stargazer. Echelle 1/4, et pour les fans il est évidemment de n'en payer qu'un parmi les 2.Je ne peux hélas tout couvrir des annonces de figurines notamment les officielles sous licence des éditeurs ce qui est je pense le plus intéressant pour le porte-monnaie (Mai Shiranui en kimono est à moins de 100 balles). Mais celles ici présentes c'était sur lesquelles je voulais vous les présenter.