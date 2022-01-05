profile
Tides of Annihilation
1
Likers
name : Tides of Annihilation
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Eclipse Glow Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 11/20/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 202
visites since opening : 491760
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Tides of Annihilation - Trailer de gameplay "Break the Mirror"
Actualité


Cette nouvelle bande-annonce nous emmène de Londres à l'Autre Monde, le royaume d'Avalon, où Gwendolyn s'allie à son ancien rival Sir Lamorak pour affronter un puissant ennemi dans le domaine des miroirs : Tyronoe, l'une des huit sœurs de Morgane le Fay.
    tags : tides of annihilation eclipse glow games
    1
    Like
    Who likes this ?
    victornewman
    posted the 11/20/2025 at 06:37 PM by masharu
    comments (3)
    victornewman posted the 11/20/2025 at 07:12 PM
    Monstrueux !!!
    marcelpatulacci posted the 11/20/2025 at 07:31 PM
    victornewman t'exagère, il est beau le jeu.
    victornewman posted the 11/20/2025 at 08:30 PM
    marcelpatulacci une claque j'adore !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo