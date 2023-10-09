Des Jeux et des Histoires
name : The Wolf Among Us
platform : PC
editor : Warner Bros Interactive
developer : Telltale Games
genre : Aventure
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3
Le QG du JV
name : Le QG du JV
title : Des Jeux et des Histoires
screen name : storygames
url : http://www.gamekyo.com/group/storygames
official website : http://https://www.gamekyo.com
creator : yanssou
creation date : 09/10/2023
last update : 11/20/2025
description : Un jeu ou plusieurs jeux mémorables qui vous tiennent particulièrement a cœur ? Ce groupe permet de faire découvrir l'histoire des jeux vidéos tout en mettant en avant les studios qui les ont produits.
tags : games
articles : 31
visites since opening : 123567
subscribers : 1
bloggers : 1
1 jeu, une histoire : The Wolf Among Us


The Wolf Among Us a été conçu comme un jeu vidéo narratif basé sur la série de bandes dessinées Fables de Bill Willingham. L'idée était de raconter une nouvelle histoire originale mettant en avant le shérif Bigby Wolf et des personnages de contes de fées (Fables) qui vivent secrètement dans la ville de Fabletown à New York, le développement du jeu s'est concentré sur une histoire policière au thèmes aussi matures que la bande dessinée, et se focalise sur les choix des joueurs et leurs conséquences, tout en s'écartant des visions héroïques rencontrées dans les contes de fées traditionnels.

L'aspect visuel constituait un point crucial du projet, les premières créations artistiques illustraient une volonté de reproduire l'esthétique et l'atmosphère des bandes dessinées Fables.

The Wolf Among Us présente une gamme de personnages atypique, allant des plus sympathiques aux plus détestables, et même s'il s'agit de personnages de contes de fées, leurs origines fantastiques n'enlèvent rien à leur crédibilité. Des méchants psychotiques aux personnages loufoques, chacun joue un rôle essentiel dans cet univers. Sa palette de couleur et son style unique s'accordent parfaitement avec l'ambiance des années 80.

https://store.steampowered.com/app/250320/The_Wolf_Among_Us/
    posted the 11/20/2025 at 03:42 PM by yanssou
    comments (1)
    zekk posted the 11/20/2025 at 03:47 PM
    J'ai du mal avec les jeux narratifs de ce genre, mais j'ai adoré celui-ci
