Petit billet aujourd'hui pour parler vite fait de la double collaboration de Koei Tecmo qui a débuté cette semaine au Japon entre les jeux service Atelier Resleriana (le jeu mobile) et Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, évènement en cours pour les joueurs japonais jusqu'au début novembre au plus tard.Présentée durant le TGS la semaine dernière, cette nouvelle collaboration entre les 2 séries de Koei Tecmo est un peu plus ambitieuse coté Atelier Resleriana car les joueurs peuvent obtenir la combattante Marie-Rose (Honoka n'est pas jouable et n'apparait que dans l'histoire) et jouer aux mini-jeux de DOAX avec les 2 alchimistes Resna et Alvina. Pour une série où le fan-service n'a été introduit qu'avec l'avant-dernière trilogie Atelier Ryza, là on est vraiment dans le climax on ne pourra pas faire mieux