name : Atelier Yumia
platform : Switch
editor : Koei Tecmo
developer : Gust
genre : RPG
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
Waifukyo
8
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 10/04/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 181
visites since opening : 449897
subscribers : 4
bloggers : 1
La double collaboration Atelier Resleriana x DOAX Venus Vacation
Actualité


Petit billet aujourd'hui pour parler vite fait de la double collaboration de Koei Tecmo qui a débuté cette semaine au Japon entre les jeux service Atelier Resleriana (le jeu mobile) et Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, évènement en cours pour les joueurs japonais jusqu'au début novembre au plus tard.

Présentée durant le TGS la semaine dernière, cette nouvelle collaboration entre les 2 séries de Koei Tecmo est un peu plus ambitieuse coté Atelier Resleriana car les joueurs peuvent obtenir la combattante Marie-Rose (Honoka n'est pas jouable et n'apparait que dans l'histoire) et jouer aux mini-jeux de DOAX avec les 2 alchimistes Resna et Alvina. Pour une série où le fan-service n'a été introduit qu'avec l'avant-dernière trilogie Atelier Ryza, là on est vraiment dans le climax on ne pourra pas faire mieux .




Koei Tecmo - http://www.gamecity.ne.jp/doaxvv/collab/atelier-resleriana/
    tags : team ninja dead or alive gust atelier koei-tecmo atelier resleriana doax dead or alive xtreme
    posted the 10/04/2025 at 02:17 PM by masharu
