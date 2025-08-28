ONE PIECE Gamekyo team
group information
La one piece team
47
Likes
Likers
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 08/28/2025
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 420
visites since opening : 2066475
subscribers : 49
bloggers : 9
channel
members (49)
more members
all
One Piece 1158
https://mangamoins.shaeishu.co/?scan=OP1158
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    shanks, tripy73, junaldinho, sorakairi86
    posted the 08/28/2025 at 06:39 PM by yanssou
    comments (10)
    ratchet posted the 08/28/2025 at 06:40 PM
    Le flashback qui part dans tout les sens
    yanssou posted the 08/28/2025 at 07:02 PM
    ratchet ça n'a aucun sens
    jf17 posted the 08/28/2025 at 07:04 PM
    Moria un ozuki
    Sinon un bon chapitre et vivement god valley
    malroth posted the 08/28/2025 at 07:13 PM
    jf17 ça approche doucement.

    et bon sang, Rocks c'est tellement le héro de ce manga pour le moment lol.

    le seul qui a l'air de capter la pourriture qui ronge le monde de One piece ^^

    Harald est trop naïf.
    bladagun posted the 08/28/2025 at 07:47 PM
    On comprend pourquoi on a eu qu'une bribe de god valley avec kuma, c'était vraiment quelques chose ! Je kiff perso.
    kikoo31 posted the 08/28/2025 at 08:36 PM
    choroq posted the 08/28/2025 at 09:21 PM
    Le seul truc de bien, enfin des révélations sur les piliers du manga, mais bon, on verra la suite, one piece n'a malheureusement plus la même aura qu'au début sur moi.
    thelastone posted the 08/28/2025 at 10:09 PM
    J'aime bien cette période calme presque nostalgique de l'air de la piraterie avant que ça tourne au drame
    sonatano posted the 08/29/2025 at 05:04 AM
    malroth
    Harald est trop naïf.

    Je pense pas que ce soit une question de naïveté , il porte quand même le poids de son peuple sur ses épaules.
    Il préfère protéger son peuple et se rabaisser plutôt que de prendre des risques qui mettraient son peuple en danger(un peu comme Oden, qui accepte de se ridiculiser et de se sacrifier pour préserver son peuple face a kaido)
    kikoo31 posted the 08/29/2025 at 05:24 AM
    sonatano +1000malroth
    Faut se rappeler que quand t es pas affiliée au GM
    Tu te fais dégommer par les jeux des dragons céleste et les chevaliers
    Et on dégomme la totalité des habitants
    Cf Godvalley justement
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo