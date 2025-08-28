accueil
ONE PIECE Gamekyo team
group information
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
08/28/2025
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
420
visites since opening :
2066475
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
more members
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
One Piece 1158
https://mangamoins.shaeishu.co/?scan=OP1158
tags :
4
Likes
Who likes this ?
shanks
,
tripy73
,
junaldinho
,
sorakairi86
posted the 08/28/2025 at 06:39 PM by
yanssou
comments (
10
)
ratchet
posted
the 08/28/2025 at 06:40 PM
Le flashback qui part dans tout les sens
yanssou
posted
the 08/28/2025 at 07:02 PM
ratchet
ça n'a aucun sens
jf17
posted
the 08/28/2025 at 07:04 PM
Moria un ozuki
Sinon un bon chapitre et vivement god valley
malroth
posted
the 08/28/2025 at 07:13 PM
jf17
ça approche doucement.
et bon sang, Rocks c'est tellement le héro de ce manga pour le moment lol.
le seul qui a l'air de capter la pourriture qui ronge le monde de One piece ^^
Harald est trop naïf.
bladagun
posted
the 08/28/2025 at 07:47 PM
On comprend pourquoi on a eu qu'une bribe de god valley avec kuma, c'était vraiment quelques chose ! Je kiff perso.
kikoo31
posted
the 08/28/2025 at 08:36 PM
choroq
posted
the 08/28/2025 at 09:21 PM
Le seul truc de bien, enfin des révélations sur les piliers du manga, mais bon, on verra la suite, one piece n'a malheureusement plus la même aura qu'au début sur moi.
thelastone
posted
the 08/28/2025 at 10:09 PM
J'aime bien cette période calme presque nostalgique de l'air de la piraterie avant que ça tourne au drame
sonatano
posted
the 08/29/2025 at 05:04 AM
malroth
Harald est trop naïf.
Je pense pas que ce soit une question de naïveté , il porte quand même le poids de son peuple sur ses épaules.
Il préfère protéger son peuple et se rabaisser plutôt que de prendre des risques qui mettraient son peuple en danger(un peu comme Oden, qui accepte de se ridiculiser et de se sacrifier pour préserver son peuple face a kaido)
kikoo31
posted
the 08/29/2025 at 05:24 AM
sonatano
+1000
malroth
Faut se rappeler que quand t es pas affiliée au GM
Tu te fais dégommer par les jeux des dragons céleste et les chevaliers
Et on dégomme la totalité des habitants
Cf Godvalley justement
