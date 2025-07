Actualité

Shantae Advance a enfin une date de sortie : C'est pour le 19 aout prochain.Une Edition Deluxe sera disponible à l'achat, WayForward précise tout de même que ce sont 2 versions différentes et les acheteurs de la version simple ne pourront pas mettre à jour leur jeu (si vous achetez ensuite l'Edition Deluxe, ça sera au prix du jeu complet). Pour ceux qui prennent en physique, Shantae Advance sera directement en version Edition Deluxe.Cette version plus cher que la version de base ne contient en réalité que 3 costumes pour Shantae, costumes uniques qui ont leur specificités.Limited Run Games a montré la version collector avec tous les goodies :WayForward vient de diffuser une nouvelle vidéo montrant les 3 costumes exclusifs de l'Edition Deluxe : Relic Hunter, High Voltage et Sizzle Armor, costumes qui auront des effets et pouvoirs supplémentaires.Shantae Advance: Risky Revolution! sort le 19 aout prochain sur NS1, XO/XS, PS4/PS5 et Steam.