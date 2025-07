Actualité

Ce matin pendant 5 bonnes heures s'est tenu le livestream du premier anniversaire de The First Descendant, durant lequel les développeurs de Nexon ont dévoilé un certain nombre de contenus à venir d'ici la période hivernale dont une masse de costumes pour les héroïnes (et je ferais peut être un récap, à voir...).Mais pour l'heure, voici leur trailer pour la collaboration avec le jeu NieR: Automata annoncé le mois dernier.Les costumes et emotes avec 2B et A2 seront disponibles pour les légataires féminins à partir du 7 aout prochain. Voici un court aperçu in-game montré sur le plateau du livestream.