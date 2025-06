Jeux Vidéo

Le personnage deprotagoniste de l'histoire du jeu mobilevient d'être d'évoilé aujourd'hui parpour le jeuPetite surprise si il en est bien sûr.Alors ce sont juste mes deux centimes mais je pense que Shallot devait être prévu en tant que bonus de pré-commande et pour on sait quel raison on a eu Goku Daima à la place. Crunch peut être ? Ce qui expliquerai aussi le manque de d'arène de combat ?En tout cas le jeu prend un peu la poussière j'attends bien plus de nouveauté pour le ressortir du placard.