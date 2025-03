Moyenne 3,7/5

Héros malgré lui, Mickey Barnes se tue à la tâche… littéralement ! Car c’est ce qu’exige de lui son entreprise : mourir régulièrement pour gagner sa vie.

Ce n’est clairement pas le chef-d’œuvre de Bong Joon-ho, mais si tous les cinéastes pouvaient faire en sorte que leurs moins bons films ressemblent à ça, le monde se porterait mieux.Même si Bong Joon Ho se complaît quelque peu dans la richesse visuelle de l'univers de "Mickey 17", ce qui rallonge quelque peu la durée de son film (2h17), c'est un bonheur de voir une œuvre de science-fiction aussi aboutie.Le miroir avec le monde d’aujourd’hui n’est même pas déformant. Et quel plaisir de voir le réellement formidable Robert Pattinson (The Batman) élargir sa palette artistique et se débattre dans une critique acerbe de cette curieuse époque qui est bel et bien la nôtre.Pas mal de pistes à suivre, donc, et autant de plaisir à s’y perdre. Les prestations d’acteurs – particulièrement dans le registre de la bêtise universelle – n’y sont pas pour rien.Trop gentil pour être méchant (à la Starship Troopers de Verhoeven), trop méchant pour être gentil (à la Elysium de Blomkamp), puisqu’il est comme son héros, à la fois 17 et 18, le film de Bong exprime surtout la situation difficile, schizo, de la fiction sous le régime de l’anticipation mortifère.Inventif et engagé, « Mickey 17 » s’inscrit dans la veine des précédents travaux du réalisateur. Au point qu’il fait généralement penser à un best of, en reprenant certains motifs vus dans « Okja », « The Host » ou « Snowpiercer », pour ne citer qu’eux.En embrassant les codes du blockbuster hollywoodien tout en les subvertissant de l'intérieur, il signe peut-être son œuvre la plus ambitieuse à ce jour. Une réussite d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le système même qu'elle critique, prouvant qu'il est encore possible de faire un cinéma de résistance au cœur de la machine hollywoodienne.Deux Pattinson pour le prix d’un, dans le même champ : vieux comme les tout premiers VFX, le tour de force est aujourd’hui banal. La vraie prouesse, c’est donc de trouver une âme et une raison d’être valable à ce kamikaze doublonnant.