Koei-Tecmo nous donne de nouvelles informations sur Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme, qui contrairement aux jeux DOAX sera ici un jeu de romance avec quelques une des nouvelles héroïnes originales au spin-off beach volleyball du spin-off de Ninja Gaiden, Dead or Alive (exit donc Kasumi, Tina et autre Leifang). Enfin si, Honoka sera bien présente, elleParmi les activités proposées, il y aura des mini-jeux pour interagir avec les filles. Voici 2 des mini-jeux :- Hand Sumo : Le but est de faire tomber son adversaire, ce qui créera des scènes bien cocasses.- Water Fight : Bataille d'eau avec 2 filles portant des vêtements pas du tout "waterproof".Un mode photo vous permettra d'immortaliser vos moments préférés avec les filles. Plusieurs filtres et options seront disponibles pour personnaliser les photos. Un système de fans vous permettra d'obtenir plusieurs items (comme de nouveaux vêtements pour les filles).Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme sera disponible sur PC (Steam et DMM) ainsi que PS4 et PS5 le 6 mars prochain avec une version globale à prendre en important (jeu en anglais).