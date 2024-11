Moyenne 3,6/5

L’histoire de familles dont les peines, les joies et les moments de doutes se font écho à travers les générations.

Il faut surtout attendre la dernière ligne droite pour saisir la puissance du dispositif qui, loin d’être un gimmick, s’avère être une leçon phénoménologique sur ce que peut le cinéma lorsqu’il s’abreuve à la source du temps : le fixer pour l’éternité."Here" pourra rebuter par son dispositif, proche d’une installation d’art contemporain. Mais Robert Zemeckis en tire une œuvre bouleversante et vertigineuse sur le temps qui passe et s’efface. Non content de signer l’un de ses projets les plus expérimentaux, le réalisateur vient d’offrir l’un de ses plus beaux films.Les constantes de la vie/l’amour/la mort perçues dans un unique lieu, au fil du temps. La prouesse technique est indéniable, la promesse d’un chef-d’œuvre conceptuel est presque tenue, malgré un romanesque un peu trop convenu et une émotion qui tarde à venir."Here" oscille entre l’embarras et le bouleversement. Zemeckis a toujours eu un certain sens du sacrifice par le mauvais goût, osant des expérimentations révolutionnaires que leur rendu imparfait promettait à l’oubli gêné [...]. Il n’en demeure pas moins une des choses les plus novatrices et les plus déchirantes vues cette année [...]."Here" raconte l'histoire d'un lieu et de ses habitants depuis la nuit des temps : beau sujet ambitieupropose un dispositif original pour livrer une réflexion hélas peu convaincante sur le temps qui passe.Trente ans après, Robert Zemeckis convoque à nouveau Tom Hanks et Robin Wright pour adapter un roman graphique primé à Angoulême. Mais, cette fois, la mayonnaise ne prend pas.