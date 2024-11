Player One a été le premier magazine en France à être spécialisé dans les consoles de jeux vidéos. Le premier numéro est apparu dans les kisoques au mois de Septembre 1990. L'initiative vient de quelques membres de l'équipe d'Amstrad 100% qui, à l'occasion de la sortie de la console GX4000 d'Amstrad, ont décidé de se lancer dans l'aventure de lancer un magazine ne traitant que de ces curieuses machines venues pour la plupart du Japon, se branchant directement sur la télévision, qui commenceaient à faire de plus en plus d'ombre aux ordinateurs familiaux.

