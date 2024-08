Suite au succès de Journey en 2012, Sony décide de s'intéresser davantage au secteur des studios de développement indépendant avec pour objectif de les intégrer au sein même des PlayStation Studios.



En 2012, après le succès de Journey, le studio de jeux vidéo américain SIE (San Mateo Studio) , auparavant connu sous le nom de Foster City Studio qui est une filiale de Sony a décidé de travailler avec de petites équipes de développement. Peu de temps après, le studio SIE a parrainé un programme de développement de jeux pour les étudiants de l'université de Carnegie Mellonaux au États-Unis. (En leur fournissant des PlayStation Vita aux étudiants pour qu'ils puissent expérimenter) Surpris par leurs travails, Sony embauche six étudiants du programme de l'Université Carnegie Mellon et trois étudiants de l'Université d'État de San Jose. En outre, deux vétérans de l'industrie ont été embauchés pour diriger l'équipe de 9 personnes, formant le studio sous le nom de Pixel Opus dirigé par Dominic Robilliard.



Entwined, le premier jeu du studio était au départ l’un des prototypes qui avait été demandé de la part de Sony. Eric Zhang avait imaginé un concept, celui ou le joueur serait en mesure de contrôler deux points distincts, chaque point étant associé à l'un des sticks analogiques de la manette DualShock 4, l'objectif consistait à faire parvenir au joueur des silhouettes de personnages qu'il lui fallait éviter, afin d’ y découvrir leurs points faibles. Une idée rejetée par Sony, jusqu’à que son collègue Jing Li incorpore un vieux conte chinois qui relate l'histoire d'un poisson et d'un oiseau qui s'aiment, mais qui ne peuvent se toucher. C'est de cette manière qu'Entwined, le premier jeu de coopération développé par Pixel Opus, voit le jour en 2014 sur Playstation 3 et Playstation 4 en passant par la Ps Vita.

Le non-succès d'Entwined va permettre à Sony de se retrousser les manches en donnant plus de moyens à Pixel Opus pour son prochain titre. Un développement de cinq ans avec pour résultat Concret Genie qui fut annoncé à la Paris Games Week 2017. Le directeur créatif Dominic Robillard a déclaré que le jeu était fortement inspiré de Jet Set Radio de SEGA, tandis que le concept de peinture des arts de rue venait d’un des membres de l'équipe, Ashwin Kumar, qui a grandi en Inde. Le jeu comporte un mode histoire qui aborde un sujet fort tels que l'intimidation. Il a ensuite été retardé et sortira en fin de 2019 sur Playstation 4 et PSVR.

« Concrete Genie a été créé aussi par notre artiste VFX, Ashwin, ce qui explique que le héros s'appelle Ash. Dès le début, la première image créé était une peinture d'un enfant victime d'intimidation qui peignait ces énormes personnages sur le mur et imaginait qu'ils prenaient sa défense. Dès le départ, nous avions ces deux éléments : les brimades étaient présentes et l'idée d'un artiste qui utilisait l'art pour faire face à la situation. Lorsqu'il a partagé cette idée avec l'équipe, tout le monde a été inspiré. Le thème de l'intimidation nous a semblé pouvoir être abordé non seulement par les enfants, mais aussi par les adultes. Nous nous sommes demandé comment faire pour que le joueur se sente comme un artiste. »

Concrete Génie a eu un bon retour positif de la part des joueurs, mais malheureusement, Sony prendra la ferme décision de fermer Pixel Opus le 2 juin 2023.