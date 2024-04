1984Réalisé et scénarisé par David Lynch(Elephant Man / Blue Velvet /Sailor et Lula / Lost Highway / Mulholland Drive)La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie. Le jeune héros mène ses guerriers contre un baron maléfique et tente de mettre fin à un trafic d'"épices" à l'échelle de la galaxie.Un film culte.Une œuvre incomprise lors de sa sortie en salle.Une version différente de Denis Villeneuve.Le premier grand rôle de Kyle MacLachlan (Blue Velvet / Hidden / Twin Peaks / Desperate Housewives)Le rôle au cinéma le plus connus de Sting.Musique de Toto.