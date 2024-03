"En effet. Je prends une pause pour les trois prochains numéros du Jump. Récemment, après le décès de Toriyama-Sensei, j’ai ressenti que du monde a pu s’inquiéter de ma santé encore plus. Mais je vous rassure, je ne suis pas malade en ce moment ou quoi que ce soit. C’est juste que je veux encore me donner du temps pour me refaire.

Pensez-y comme si j’essayais de me concentrer sur mon auto-entretien.

Et je veux donner un véritable pensé de ce que One Piece va être ! En tant qu’homme très demandé que je suis."