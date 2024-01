Par le réalisateur de : Monster HousePar les scénaristes de : S.O.S. Fantômes : L'HéritageSynopsis : La famille Spengler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de S.O.S. Fantômes, qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les deux équipes S.O.S. Fantômes doivent unir leurs forces pour protéger leurs maisons et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire.

Like

Who likes this ?

posted the 01/29/2024 at 06:15 PM by nicolasgourry