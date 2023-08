Magical Girl

Aujourd'hui, la Toei a enfin dévoilé le trailer de la série Otona Precure 23: Power of love qui sera la suite de Yes Precure 5 et destiné à un public de fan ayant vieilli.Pour rappel, la série sera réalisée par le studio Deen avec à la réalisation le réalisateur de la nouvelle adaptation de Orphen alors que le chara design sera confié à la mythique Atsuko Nakajima (Ranma, You're under Arrest, Getbackers, Komi cherche ses mots, Hakuoki)La licence a au passage dévoilé un trailer pour son prochain film cross overet a dévoilé le casting en costume du spectacle live 100% masculin de la licence