1986Réalisé par Steven Spielberg10 Nominations aux OscarsL'histoire de deux soeurs, Celie et Nettie, et de leur famille qui a la particularité d'être de couleur noire au cours de la premiere moitie du XXeme siècle dans le sud des Etats-Unis.-Un des films les moins connus de Spielberg mais pourtant l'un des plus réussis.-L'un des films les plus engagés de Spielberg-Une distribution impeccable (Whoopi Goldberg comme vous l'avez rarement vu)-Une belle OST de Quincy Jones.