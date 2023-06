- ZELDA : Tears of the Kingdom -

— menu ✄ :

00:00 Nouveau Pouvoir : AMALGAME

01:18 [Gameplay] Le Pouvoir de Combiner

04:28 [Gameplay] Mini Boss : OMG ! ONE SHOT

07:49 Breath of the Wind

08:24 C'est repartis !

09:14 Petit Secret

10:34 [Gameplay] Les ennemies se battent entre-eux !

11:29 [Gameplay] L'iA sait faire preuve d'intelligence..

12:11 La Grotte du Bord de l'étang

13:00 [Gameplay] Une Grenouille peu commune !

15:48 Construire un Radeau à hélice

18:20 Construire un chariot de mine

19:02 La Grotte Minière

20:06 La Forge / Cristaux / Capsule Soneaus

22:15 Retour à la surface sur un Rollercoaster

23:03 GATCHA ! (générateur Soneaus)

25:28 Ça Fail ou Ça Fail pas ?

28:04 [Gameplay] GOLEMAX !

28:45 [Bonus] Dans le prochain épisode...



ps: LA VERSION COLLECTOR TOTK !

