Joyeux Noël, gens de Gamekyo !Oui, je suis en retard, mais que voulez-vous, j'étais en vacances, et de toute façon je pense que vous aviez autre chose à penser ce dimanche, plutôt que d'écouter de la VGM sur GamekyoCe sera donc le dernier article "VGM" de l'année, et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr de continuer l'année prochaine. Plus de motivation, plus de temps... Je vous propose donc d'en profiter pour donner en commentaire vos avis sur l'avenir du groupeDans tous les cas, je reviendrais sûrement une dernière fois pour les OST Awards de cette annéeEn attendant, à vous de jouer ! (partagez, toussa...)