▸ Sortie du jeu : 28 octobre 2022

☞ La version de Bayonetta 3 est actuellement de retour en stock au prix de 89,99€ sur Amazon (et même 79,99€ pour la version UK) : ‣ Personnellement, vu le nombres de jeux sorties récemment et le peu de réel temps libre dont je dispose pour pouvoir me consacrer actuellement aux jeux-vidéo, je n'ai même pas encore pu insérer la cartouche dans la console. J'ai lu des avis dithyrambiques et aussi certains très déçus. En tout cas, concernant le Collector, j'ai tourné le unboxing qui sortira prochainement sur YouTube, à mon sens la qualité n'est pas si mal par rapport aux premières critiques que j'avais pu voir (surtout concernant le artbook en qualité papier magazine), on a le droit à plusieurs jaquettes alternatives pour les trois jeux avec une boite à personnaliser. Cependant, je trouve que comparer à d'autres Collector du type, il est vrai qu'au rapport prix cela manque de quelque chose de supplémentaire. Le Collector de Xenoblade Chronicles 3 me semble bien meilleur tout comme celui de Splatoon 3 sortie l'année dernière.