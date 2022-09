Splatoon 3 est-il une simple resucée du 2, lui-même resucée du 1? Ou est-il bien plus que cela? Peut-on aller jusqu'à dire qu'il s’aggit du meilleur jeux multi/online sur Nintendo Switch? /, n'ayant pu m'essayer qu'au online en avant-première, je vais éviter de donner un avis complet sur un jeu au-quel je n'ai pas touché dans son intégralité. Cependant, dans ma vidéo que j'ai pu tourner sur, l'on peut déjà voir l'essentiel du gameplay et l'approche du type de jeu en ligne. Je n'ai pas vraiment adhéré au jeu bien que je lui reconnaisse un concept fort, de bonnes finitions accordées à une bonne mise en pratique — Je compte tout de même acquérir le jeu à un meilleur prix pour essayer le reste, dont, le fameuxdontparle (la partie solo m'intrigue également)., ledu moment: 84 /: 8.4> Pour acheter le jeuvous pouvez passer par mon lien partenaire:> Pour laCollector vous pouvez passer par ce lien:+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon).・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers⚡︎, par ici: Lien

- Et vous , avez-vous déjà pu vous essayer à un jeu Splatoon ? Que pensez-vous de l'évolution de la licence de façon général? Diriez-vous que c'est le jeu multi/online le plus complet sur la console Nintendo Switch?

Who likes this ?

posted the 09/12/2022 at 11:59 AM by coldy